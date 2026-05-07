Την Κυριακή 10 Μαϊου!
Μουσικό θέατρο για παιδιά και νέους
Παραγωγή Εναλλακτικής Σκηνής Εθνικής Λυρικής Σκηνής
Νίκος Κυπουργός
Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει
Στο Πολύκεντρο Δήμου Σητείας.
Πρωινές παραστάσεις στις 10.00 και στις 11.30
Ρεσιτάλ λυρικού τραγουδιού
Στο Πολύκεντρο Δήμου Σητείας και ώρα 21.00.
Ερμηνεύουν:
Βασιλική Καραγιάννη (υψίφωνος)
Γιάννης Χριστόπουλος (τενόρος)
Διονύσης Σούρμπης (βαρύτονος)
Πιάνο: Σοφία Ταμβακοπούλου / Χρήστος Σακελλαρίδης