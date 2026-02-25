Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Σητείας καλεί όλους τους γονείς, τους μαθητές και τις μαθήτριες, τους εκπαιδευτικούς και κάθε ενεργό πολίτη να συμμετάσχουν μαζικά στη διαδήλωση της 28ης Φλεβάρη για την τραγωδία στα Τέμπη.

Τρία χρόνια μετά το έγκλημα που συγκλόνισε ολόκληρη τη χώρα, δεν ξεχνάμε. Δεν σιωπούμε.

Απαιτούμε αλήθεια, δικαιοσύνη και ουσιαστικά μέτρα ώστε να μην ξαναθρηνήσουμε θύματα.

Απαιτούμε ασφαλείς μεταφορές για τα παιδιά μας και για ολόκληρη την κοινωνία.

Ως γονείς, στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών των θυμάτων και ενώνουμε τη φωνή μας με τη δική τους. Η ασφάλεια των παιδιών μας δεν είναι διαπραγματεύσιμη.

Συμμετέχουμε μαζικά στη συγκέντρωση το Σάββατο 28 Φλεβάρη στην κεντρική πλατεία Σητείας στις 12 μ.μ.

Για να μη σβήσει η μνήμη

Για να αποδοθούν ευθύνες

Για δημόσιες και ασφαλείς μεταφορές

Η παρουσία όλων μας είναι δύναμη. Για τα παιδιά μας. Για το μέλλον τους. Για τη δικαιοσύνη.