Την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου οι εκπαιδευόμενοι και οι εκπαιδευτές του Σ.Δ.Ε. Σητείας κόψαμε στον χώρο του σχολείου τη βασιλόπιτα, παρουσία της Διευθύντριας κ. Ρέας Πηγιάκη και του Υποδιευθυντή κ. Αργυράκη Δημήτρη, συνεχίζοντας μία παράδοση χρόνων.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, οι παρευρισκόμενοι είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε ευχές για το νέο έτος, να συσφίξουμε τις σχέσεις μας και να γευτούμε τα εδέσματα που ετοίμασαν οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι και οι εκπαιδευτές.

Με την ευκαιρία να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο «Ειρήνη, υγεία και αγάπη» και «Ευτυχισμένο το Νέο Έτος».

Η Εκπαιδεύτρια του Ελληνικού Γραμματισμού

Χρύσα Περράκη