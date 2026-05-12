Με την πρέπουσα λαμπρότητα και σε ατμόσφορα ευλάβειας και κατάνυξης πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής της Σαμαρείτιδος, 10 Μαΐου 2026, η υποδοχή του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Φωτεινής στην πόλη της Σητείας, δεύτερη έδρα της Ι. Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητείας.

Στα προπύλαια του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Σητείας ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος παρέλαβε την επάργυρη λειψανοθήκη με το αδιάφθορο πόδι της Αγίας ισαποστόλου Φωτεινής από τον Καθηγούμενο της Ι. Μονής Ιβήρων, και σχηματίσθηκε πομπή προς τον ιερό ναό με τη συμμετοχή όλων των Εφημερίων της ευρύτερης περιοχής της Σητείας και πλήθους ευσεβών χριστιανών που με αισθήματα πνευματικής χαράς και μέσα σε κλίμα ευλάβειας προσήλθαν για να μετάσχουν στην ιερά αγρυπνία και να προσκυνήσουν το άφθαρτο ιερό λείψανο, το οποίο έραναν με ροδοπέταλα και άνθη νέοι της Ενορίας.

Αφού τελέστηκε η προβλεπόμενη από την εκκλησιαστική τάξη Δέηση ακολούθησε Ιερά Αγρυπνία σύμφωνα με την αγιορειτική τάξη, κατά την οποία εψάλη, εκτός από την ιερά Ακολουθία της Αγίας Φωτεινής, και η ειδική ιερά Ακολουθία των Εγκαινίων του Ι. Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Σητείας, ποίημα του Ιερομονάχου Αθανασίου του Σιμωνοπετρίτου, Υμνογράφου της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, λόγω της επετείου του λαμπρού εγκαινιασμού του μεγαλοπρεπούς και περικαλλούς ναού της πόλης τον Μάιο του έτους 2008. Αρχικά τελέσθηκε η Ακολουθία του Μεγάλου Αρχιερατικού Εσπερινού και της Λιτής, στην οποία χοροστάτησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος, ο οποίος στο τέλος ευλόγησε τους άρτους, η Ακολουθία του Όρθρου και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβ. Μητροπολίτου κ. Kυρίλλου.

Μετά την Απόλυση ο Σεβασμιώτατος κ. Κύριλλος ευχαρίστησε εγκάρδια τον Πανοσιολ. Καθηγούμενο της Ι. Μονής Ιβήρων Αρχιμ. Ναθαναήλ, σημειώνοντας ότι για τρίτη συνολικά φορά είχε την ευγενική καλοσύνη να κομίσει στην Ιερά Μητρόπολη Ιεραπύτνης και Σητείας το ιερό και χαριτόβρυτο λείψανο του άφθαρτου ποδιού της Αγίας Φωτεινής, που αποτελεί ανεκτίμητο θησαυρό και κληρονομιά της παλαίφατης και ιστορικής Μονής του, με αφορμή την πανήγυρη του Ι. Καθεδρικού Ναού της Αγίας Φωτεινής Ιεράπετρας. Τον καλωσόρισε στην πάντα φιλόξενη και γοητευτική πόλη της Σητείας, μαζί με τη συνοδεία του, τον αδελφό της Ι. Μονής Ιβήρων Μοναχό Ευγένιο, και αναφέρθηκε στον παλαιό και στενό σύνδεσμο των μακαριστών Προκατόχων τους, Μητροπολίτου Ευγενίου και Αρχιμ. Βασιλείου Γοντικάκη, Προηγουμένου της Ι. Μονής Ιβήρων, χάρη στους οποίους γνωρίστηκαν από τα μαθητικά τους χρόνια. Τέλος ευχήθηκε προς όλους η αγία Μεγαλομάρτυς και Ισαπόστολος Φωτεινή να προστατεύει και να ευλογεί της ζωή τους και να πρεσβεύει προς τον Αναστάντα Κύριο μας για τα προς σωτηρία αιτήματά τους.

Στην Αρχιερατική Θ. Λειτουργία έλαβαν μέρος ο Πανοσιολ. Ηγούμενος της Ι. Μονής Ιβήρων Αρχιμ. Ναθαναήλ, ο Παν/τος Προηγούμενος της Ιεράς Μονής Τοπλού Αρχιμ. Φιλόθεος Σπανουδάκης, ο Αιδεσιμολ. Πρωτ. Φιλοκτήμων Αυγουστινάκης, Εφημέριος και προϊστάμενος του ναού, ο Αιδεσ. Πρωτ. Μηνάς Κρητικός, Εφημέριος της Ενορίας Κουτσουρά, ο Αιδεσιμ. Οικονόμος π. Νεκτάριος Παθιάκης, Εφημέριος της Ενορίας Ζάκρου, ο Αιδεσιμολ. Οικονόμος π. Γεώργιος Μονιός, Εφημέριος της Ενορίας Χανδρά, ο Αιδεσιμ. Ιερεύς Μιχαήλ Λιανουδάκης και ο Ιερολ. Διάκονος Θεμιστοκλής Μπεϊνάς.

Εκκλησιάθηκαν η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σητείας κ. Μαρία Νικητάκη, ως εκπρόσωπος του απουσιάζοντος εκτός Σητείας Δημάρχου κ. Γεωργίου Ζερβάκη, ο Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. Σητείας κ. Ιωάννης Δασκαλάκης, και πολλοί ευσεβείς χριστιανοί της περιοχής, η προσέλευση των οποίων υπήρξε αθρόα καθ’ όλη τη διάρκεια της Ιεράς Αγρυπνίας, μαρτυρώντας για μια ακόμα φορά την ευλάβεια και την αγάπη των Σητειακών προς τους αγίους της Εκκλησίας μας.