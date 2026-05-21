Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η διαδικασία κατάθεσης κουπονιών συμμετοχής στο 1ο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωταθλημα Ανακύκλωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σητείας, ο οποίος ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 15 Μαΐου στο πλαίσιο των προγραμμάτων κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης της ΤΕΧΑΝ. Συμμετείχαν σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τον συνολικό αριθμό των συσκευασιών που ανακυκλώθηκαν να είναι 350.089.

Είναι σημαντικό η ιδέα της ανακύκλωσης και της διαλογής στην πηγή να γίνει τρόπος ζωής για τους μαθητές και τις μαθήτριες. Ευχαριστούμε τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τα παιδιά που στήριξαν τον Μεγάλο Εκπαιδευτικό Διαγωνισμό και αποτέλεσαν τους καλύτερους πρεσβευτές των ιδεών που επιθυμούμε να επικοινωνήσουμε σχετικά με την ανακύκλωση.



Μάνος Δρακάκης,

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας ,

Πρασίνου και Ανακύκλωσης