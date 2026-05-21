Με τη δέουσα λαμπρότητα και μεγάλη συμμετοχή των ευσεβών χριστιανών της πόλης εορτάσθηκε την Πέμπτη 21 Μαΐου 2026 η Δεσποτική εορτή της Αναλήψεως του Σωτήρος και η μνήμη των Αγίων Θεοστέπτων και Ισαποστόλων Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης στον πανηγυρίζοντα Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης πόλεως Σητείας.

Ανήμερα της εορτής ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος χοροστάτησε στην ακολουθία του Όρθρου, ευλόγησε τους προσφερόμενους άρτους και στη συνέχεια τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο.

Στην εμπνευσμένη και μεστή σε θεολογικά νοήματα και μηνύματα ομιλία του ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κύριλλος αναφέρθηκε στο γεγονός της Αναλήψεως του Κυρίου, ως το τέλος της επί γης παρουσίας Του και απαρχή της Εκκλησίας με την έλευση του Παρακλήτου, και στη ζωή και την προσφορά των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, επισημαίνοντας ότι πάντοτε περιφρουρούσαν και προστάτευσαν τους διωκομένους χριστιανούς και το έργο τους θεωρείται ισάξιο των Δώδεκα Αποστόλων, γι’ αυτό και η αγία Εκκλησία μας τους επονόμασε Ισαποστόλους.

Ο Σεβασμιώτατος τόνισε ότι ο Άγιος Κωνσταντίνος υπήρξε ο πρώτος Χριστιανός Αυτοκράτορας, ο οποίος έλαβε την κλήση από τον ουρανό, όπου είδε σε όραμα το σημείο του Σταυρού και την επιγραφή «Εν τούτω Νίκα», προστατεύοντας έκτοτε τους Χριστιανούς, όπως με το Διάταγμα των Μεδιολάνων, με το οποίο έπαυσαν οι διωγμοί και ίσχυσε η ανεξιθρησκεία στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Επίσης αναφέρθηκε στην προσωπικότητα και το μεγάλο ιεραποστολικό έργο της Αγίας Ελένης, με επίκεντρο την ανεύρεση του Τιμίου Σταυρού και των ιερών προσκυνημάτων του φρικτού Γολγοθά και του Παναγίου Τάφου, καθώς και την ανοικοδόμηση του Ναού της Αναστάσεως και άλλων περικαλλών ναών.

Τέλος, ο Σεβ. κ. Κύριλλος ευχήθηκε σε όλους, και ιδιαιτέρως σε όσους και όσες εορτάζουν, χρόνια πολλά με τη χάρη και τις δωρεές του εν δόξη Αναληφθέντος Κυρίου μας Ι. Χριστού και τις θερμές πρεσβείες και την προστασία των Αγίων Θεοστέπτων Βασιλέων και Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης.

Στην πανήγυρη του Ιερού Προσκυνήματος έλαβαν μέρος ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Αμβρόσιος Σκαρβέλης, Πρωτοσύγκελλος της Ι. Μητροπόλεως και Ηγούμενος της Ι. Μονής Τοπλού, ο Αιδεσιμ. Σκευοφύλακας π. Εμμανουήλ Αυγουστινάκης, συνταξιούχος Εφημέριος και εφημερεύων του πανηγυρίζοντος ναού, ο Αιδεσιμ. Iερεύς Μιχαήλ Λιανουδάκης και ο Διάκονος Θεμιστοκλής Μπεϊνάς.

Εκκλησιάσθηκαν ο Δήμαρχος Σητείας κ. Γεώργιος Ζερβάκης, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρία Νικητάκη και πολλοί ευσεβείς χριστιανοί.