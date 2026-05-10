Η Γιορτή της Μητέρας αποτελεί μια ξεχωριστή ημέρα τιμής και αναγνώρισης για τη γυναίκα που με ανιδιοτελή αγάπη, αφοσίωση και αστείρευτη δύναμη βρίσκεται πάντα στο πλευρό της οικογένειας και των παιδιών της.

Με αφορμή τη σημερινή ημέρα, εκφράζω τον βαθύ σεβασμό και την ευγνωμοσύνη μας προς όλες τις μητέρες, που καθημερινά προσφέρουν με αγάπη και αυταπάρνηση, αποτελώντας το πιο σταθερό στήριγμα της κοινωνίας μας.

Σήμερα τιμούμε όλες τις μητέρες που δίνουν καθημερινά τον καλύτερό τους εαυτό για τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Ιδιαίτερα, στεκόμαστε με εκτίμηση δίπλα στις μητέρες που δοκιμάζονται, που αγωνίζονται μόνες ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες με αξιοπρέπεια και δύναμη ψυχής.

Χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες!