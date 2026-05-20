Διαβούλευση για την Αναθεώρηση της Κυκλοφοριακής Μελέτης της πόλης της Σητείας έλαβε χώρα την Τρίτη 19 Μαΐου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας, παρουσία του Δημάρχου Σητείας Γιώργου Ζερβάκη.

Τον συντονισμό της δράσης είχε ο κ. Αντώνης Χαζάκης Αρχιτέκτονας Μηχανικός του Τμήματος Μελετών κι Έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σητείας. Κεντρική εισηγήτρια ήταν η κ. Μαρία Σίτη Αγρονόμος Τοπογράφος Συγκοινωνιολόγος με ειδίκευση στην πολεοδομία, στην οποία έχει ανατεθεί από το Δήμο Σητείας η εκπόνηση της κυκλοφοριακής μελέτης.

Αρχικά ο κ. Χαζάκης ευχαρίστησε τους παραστάμενους για την ανταπόκριση στην πρόσκληση διαβούλευσης στην οποία συμμετείχαν από την πλευρά του Δήμου ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Στέλιος Σπυριδάκης, η Πρόεδρος του ΔΣ Μαρία Νικητάκη, οι Αντιδήμαρχοι Κωστής Λυμπερίου, Μαριάννα Ξεκινάκη, Μανόλης Δρακάκης, Γιάννης Σκαρβελάκης, ο ΔΣ Κωστής Βασιλάκης. Επίσης συμμετείχαν ο πρώην Δήμαρχος Σητείας Θοδωρής Πατεράκης, η Προϊσταμένη της ΥΔΟΜ Σητείας Γωγώ Ζαβερδινού, ο Αντιπρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής Λασιθίου του ΤΕΕ ΤΑΚ Γιώργος Πατεράκης κι άλλοι Πολιτικοί Μηχανικοί, εκπρόσωποι της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, του Λιμεναρχείου Σητείας, ο κ. Γιώργος Τσικαλάκης ΕΔΙΠ Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας Σητείας του ΕΛΜΕΠΑ, εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων και σωματείων της περιοχής μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος του Σωματείου ΤΑΞΙ Γιάννης Πολλάκης, η Πρόεδρος του Σωματείου Τουριστικών Καταλυμάτων Σητείας Δήμητρα Γαλετάκη, ο Πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Σητείας Κωνσταντίνος Μαυράκης κι άλλοι.

Η περιοχή μελέτης όπως ανέφερε ο κ. Χαζάκης περιλαμβάνει την παλιά πόλη, την περιοχή των Ξεροκαμαρών και την περιοχή του Κολονέλου, ουσιαστικά το σύνολο της πόλης. Η αναθεώρηση της κυκλοφοριακής μελέτης περιλαμβάνει ένα πρώτο αναλυτικό στάδιο, το πιο εκτεταμένο, με την συλλογή όλων των στοιχείων της υφιστάμενης κατάστασης, υφιστάμενων μελετών, στρατηγικών σχεδίων που έχουν εκπονηθεί, καταγραφή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και των εθνικών προδιαγραφών για την σύνταξη της μελέτης, αποτύπωση κι αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης σε επίπεδο κυκλοφοριακής λειτουργίας της πόλης, αξιολόγηση όλων των επιμέρους στρατηγικών σχεδιασμών που έχουν ήδη εκπονηθεί κι ενσωμάτωση τους σε ενιαίο κυκλοφοριακό σχεδιασμό. Και βέβαια το συνθετικό στάδιο το οποίο περιλαμβάνει την σύνταξη του σχεδίου κυκλοφοριακής οργάνωσης της πόλης της Σητείας, αυτή είναι η μελέτη η κυκλοφοριακή η οποία θα εγκριθεί και τεθεί σε ισχύ. Την διεξαγωγή επίσης της δημόσιας διαβούλευσης για την συζήτηση της μελέτης που εκπονείται καθώς και την ενδεικτική κοστολόγηση και τον ενδεικτικό χρόνο προγραμματισμού των παρεμβάσεων και των αναγκαίων διαδικασιών για την έγκριση των μελετών.

Η μελέτη περιλαμβάνει τρεις φάσεις, την Α που αφορά την αναλυτική συλλογή των στοιχείων της υφιστάμενης κατάστασης με την διατύπωση και των προκαταρτικών προτάσεων με την μορφή εναλλακτικών σεναρίων. Η Β φάση – η οποία ξεκίνησε – περιλαμβάνει την συζήτηση των αποτελεσμάτων της Α Φάσης και προκαταρτικών προτάσεων που έχουν διατυπωθεί, με συμπερίληψη και των αποτελεσμάτων της χθεσινής διαβούλευσης για να τροφοδοτηθεί η οριστική πρόταση η οποία είναι το αντικείμενο της Β Φάσης και είναι η διαμόρφωση του βραχυπρόθεσμου σεναρίου (θα τεθεί άμεσα υπό έγκριση και σε εφαρμογή). Η Γ Φάση είναι η πιο οραματική και θα δοθεί η δυνατότητα συζήτησης ενός μακροπρόθεσμου σχεδιασμού σε βάθος δεκαετίας που θα ενσωματώνει κι άλλους σχεδιασμούς που είναι υπό επεξεργασία.

Όπως δήλωσε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο κ. Χαζάκης «για μένα το πολύ σημαντικό στοιχείο σε όλο αυτό που γίνεται, είναι ότι επειδή η πόλη της Σητείας όλα αυτά τα χρόνια δεν είχε ενιαίους αλλά αποσπασματικούς σχεδιασμούς, η κυκλοφοριακή μελέτη είναι μία ευκαιρία να τεθούν βάσεις στρατηγικού, ενιαίου σχεδιασμού με ορίζοντα δεκαετίας. Θα θέλαμε μέσα από αυτή την μελέτη να ωριμάσει και η ανάδειξη του παραλιακού μετώπου και η ανάδειξη των κοινόχρηστων χώρων στο οποίο υπάρχει σοβαρό έλλειμμα στην Σητεία. Να μπορέσουμε να δούμε πώς θα ενοποιήσουμε το Δημαρχείο, το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Κέντρο Νεότητας με το παραλιακό μέτωπο. Χρειαζόμαστε λοιπόν δημόσιο χώρο και θέλουμε να προκύψει ο σχεδιασμός του, όχι από αποσπασματικές αναπλάσεις αλλά βάσει σχεδιασμού και η κυκλοφοριακή μελέτη είναι μία τέτοια βάση.»

Ο κ. Ζερβάκης αφού καλωσόρισε κι ευχαρίστησε για την συμμετοχή τους παριστάμενους και την κ. Σίτη τόνισε ότι η Σητεία είναι μια ζωντανή πόλη και δημιουργούνται καθημερινά ανάγκες. Με τις αλλαγές χρήσεων κοινόχρηστων χώρων, την αύξηση του πληθυσμού, με τις δυνατότητες και τις προθέσεις της κάθε δημοτικής αρχής για δημιουργία καλύτερων συνθηκών κυκλοφορίας, πρωτίστως για τους δημότες και δευτερευόντως για τους επισκέπτες. «Δημιουργούν την ανάγκη αναθεώρησης της κυκλοφοριακής μελέτης και κάποιων δεδομένων τα οποία μέχρι τώρα υπάρχουν. Εκτιμούμε ότι στην παρούσα φάση η προσπάθεια που γίνεται, σύμφωνα και με τις σύγχρονες απαιτήσεις, και τις κατευθύνσεις της δημοτικής αρχής είναι να δώσουμε περισσότερο δημόσιο χώρο στους δημότες. Επειδή τα δεδομένα έχουν αλλάξει, η προστασία του περιβάλλοντος τίθεται ως απαραίτητη συνθήκη στον οποιοδήποτε σχεδιασμό που κάνουμε, θεωρώ ότι πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα ώστε η κυκλοφορία ιδιαίτερα των οχημάτων τόσο στο κέντρο όσο και δευτερευόντως περιφερειακά, να περιοριστεί. Και να δοθεί η δυνατότητα ώστε η κυκλοφορία και η στάθμευση να γίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην δημιουργούν προβλήματα στους δημότες. Υπάρχουν θέματα και ειδικά στην πάνω πόλη η οποία είναι πυκνοδομημένη, δεν είχε προβλεφθεί παλιά από τους πολεοδομικούς σχεδιασμούς γιατί οι συνθήκες ήταν διαφορετικές, να υπάρξουν μεγαλύτεροι δημόσιοι χώροι. Το κομμάτι του κέντρου όμως έχει δυνατότητες να βελτιωθεί, η προσπάθεια όλων και της μελετήτριας είναι αυτή. Θα συζητήσουμε και θα δεχθούμε με χαρά τις προτάσεις οι οποίες πραγματικά θα αναβαθμίσουν και θα δώσουν οξυγόνο στην καθημερινή κυκλοφορία των δημοτών και των επισκεπτών. Και μακάρι όλες οι προτάσεις που θα γίνουν να μπορούν να υλοποιηθούν».

Ακολούθησε η εισήγηση της μελετήτριας κι αμέσως μετά έγιναν ερωτήσεις, τοποθετήσεις αλλά και προτάσεις από τους παριστάμενους. Εκφράστηκαν προβληματισμοί μεταξύ άλλων αναφορικά με την κατάλληλη προετοιμασία των πολιτών έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα (πάρκινγκ, χώροι στάθμευσης, εξυπηρέτησης επαγγελματιών, κλείσιμο δρόμων κλπ) αλλά και σε ό,τι αφορά την αλλαγή της νοοτροπίας του κόσμου για την χρήση αυτοκινήτου εντός της πόλης.

Επιδίωξη μέσα από τη μελέτη είναι η σύνθεση των θεμάτων της υφιστάμενης κυκλοφοριακής μελέτης, της μελέτης των Ξεροκαμαρών η οποία χρειάζεται επικαιροποίηση και έγκριση, των υπαρχόντων ζητημάτων του Κολονέλου, ώστε να προκύψει μία ενιαία και επικαιροποιημένη μελέτη για την πόλη της Σητείας που θα συνθέσει όλα τα θέματα.

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ