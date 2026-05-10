Στο διεθνές συνέδριο -προσομοίωση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη συμμετείχε ο Ιωάννης Εμμανουήλ Καζαμίας.

Ο Ι. Καζαμίας διανύει το πρώτο έτος σπουδών του στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, είναι γιος του Στρατηγού και πρώην Αστυνομικού Διευθυντή, που κατάγεται από το Χαμέζι Σητείας, Εμμανουήλ Καζαμία και της Φωτεινής Χαλκιά -Καζαμία, που υπηρετεί στο Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας του Δήμου Καρπάθου.

Η διεθνής προσομοίωση Change the World MUN είναι μια κορυφαία ακαδημαϊκή διοργάνωση που συγκεντρώνει κάθε χρόνο χιλιάδες φοιτητές από όλο τον κόσμο. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, ο Ιωάννης Καζαμίας είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί με νέους από κάθε γωνιά του πλανήτη, ανταλλάσσοντας απόψεις πάνω σε καίρια παγκόσμια ζητήματα.

Όπως δήλωσε, «είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για ‘μένα, η συμμετοχή μου σε ένα τετραήμερο συνέδριο -προσομοίωση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Ακόμη πιο σημαντική όμως υπήρξε η ευκαιρία να γνωρίσω και να συνεργαστώ με φοιτητές από κάθε γωνιά του κόσμου σε μια πόλη που λειτουργεί ως σταυροδρόμι διαφορετικών πολιτισμών, ανταλλάσσοντας απόψεις σε καίρια ζητήματα. Οι εικόνες και οι εμπειρίες που αποκόμισα τόσο από αυτό το συνέδριο όσο και από αυτό το ταξίδι θα μου μείνουν ανεξίτηλες και θα με συνοδεύουν για μια ολόκληρη ζωή».

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ