Ο Ναυτικός Όμιλος Σητείας σας προσκαλεί στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του. Αφήνουμε για λίγο τα κουπιά μας και πιάνουμε τα όργανα, σε μια γιορτή γεμάτη κέφι και καλή παρέα.

Σας περιμένουμε όλους! Μέλη, αθλητές, γονείς και φίλους της θάλασσας για να ανταλλάξουμε ευχές και να απογειώσουμε την θαλασσινή μας ενέργεια

Την Κυριακή 25 Ιανουαρίου στις 15:00, στο “Ρακάδικο του Αντώνη”. Στη μουσική οι : Σγουρός Δημήτρης, Κονταξάκης Μιχάλης, Ψαράκης Γιώργος.