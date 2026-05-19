To Σάββατο 23 Μαϊου στη Σητεία:
- Η πολυβραβευμένη ταινία «Για θύμισέ μου – Μια ταινία για το Αλτσχάιμερ» της Μαρίας Σβολιαντοπούλου στις 12:00 στη Συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου Sitia Beach Resort & Spa.
- Ο Λαογραφικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Σητείας “Κρητών Ρίζες” σας προσκαλεί στην ετήσια μουσικοχορευτική παράσταση: «Το Χορευτικό Ημερολόγιο μιας Δασκάλας…» στις 18.00 στο Cine Minoa (κουπόνι ενίσχυσης 2€)
- H σειρά ιστορικών ντοκιμαντέρ ΠΟΛΕΙΣ κάνει αφιέρωμα στη Σητεία αναδεικνύοντας τη διαδρομή της στον χρόνο και τις διαφορετικές όψεις της ιστορίας της.
Η επίσημη πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ θα πραγματοποιηθεί στις 21:00 στην κεντρική πλατεία της πόλης.