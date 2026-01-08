Το Δημοτικό Συμβούλιο Σητείας, σήμερα Πέμπτη 08-01-2026, με την αναγγελία του θανάτου του συμπολίτη μας Χατζηνάκη Ιωάννη, λαμβάνοντας υπόψη και αναγνωρίζοντας την πολυετή προσφορά του στην τοπική αυτοδιοίκηση και τους δημότες του Δήμου, από τις θέσεις του Δημάρχου πρώην Δήμου Ιτάνου, δημοτικού συμβούλου και Αντιδημάρχου Δήμου Σητείας και του Προέδρου του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

ΨΗΦΙΖΕΙ ΟΜΟΡΦΩΝΑ

Να εκφράσει τα συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Να παραστεί ο Δήμαρχος και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου στην εξόδιο ακολουθία.

Να επιδώσει το παρόν ψήφισμα στην οικογένεια του εκλιπόντος και να το δημοσιεύσει στον τοπικό τύπο.