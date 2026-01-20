Μετά την ανοιχτή πρόσκληση της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού, της Δημοτικής Κοινότητας και της Ομάδας Διοργάνωσης, συνάντηση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου για την προετοιμασία των αποκριάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Σητείας 2026.

Παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Εμπορικού Συλλόγου Σητείας, του Συλλόγου Καταστημάτων Εστίασης & Ψυχαγωγίας, των Θυσαυροκυνηγών, των Εθελοντών κ.α.

Τα τελευταία χρόνια με συντονισμένη συλλογική δουλειά Δήμου, συλλογικοτήτων, ομάδων και εθελοντών η Σητεία έχει καταφέρει να πρωταγωνιστεί και να αποτελεί έναν καταξιωμένο αποκριάτικο προορισμό.

Στη συνάντηση έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο έντονο ενδιαφέρον το οποίο υπάρχει ήδη από καρναβαλικες ομάδες αλλά και μεμονωμένους επισκέπτες από την υπόλοιπη Κρήτη για το τριήμερο της τελευταίας αποκριάς.

Ο βασικός σχεδιασμός των εκδηλώσεων, σύμφωνα με τις προτάσεις που κατέθεσαν όλες οι πλευρές, είναι ήδη έτοιμος και όλα δείχνουν ότι ο Φεβρουάριος στο σύνολο του θα είναι ένας μήνας εκπλήξεων…..!

Από το γραφείο τύπου του Δήμου Σητείας