Την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί το 8Ο Sitia Geopark Trail και είναι έτοιμο να υποδεχτεί τους φίλους του, στους αγώνες ορεινού τρεξίματος 24,6 χιλιομέτρων, ανωμάλου δρόμου 6.000μ., 3.000μ. Αγοριών και Κοριτσιών Γυμνασίου, 1000μ. Αγοριών και Κοριτσιών (Δ’,Ε’,ΣΤ’ τάξεων) Δημοτικών Σχολείων, 500μ. Αγοριών και Κοριτσιών (Α’,Β’,Γ’ τάξεων) Δημοτικών Σχολείων , Δρόμος 300μ.για ΑμεΑ και πεζοπορία 6 χιλιομέτρων στο φαράγγι των Νεκρών.

Τον αγώνα οργανώνει Δήμος Σητείας και το Γεωπάρκο Σητείας σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης και την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου και την υποστήριξη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής .

Θα δοθούν χρηματικά έπαθλα στα 24km για τις 3 πρώτες και τους 3 πρώτους της γενικής κατάταξης ως ακολούθως: 1η- 1ος – 200€, 2η- 2ος -100€, 3η- 3ος -50Ε.

Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν δίπλωμα και αναμνηστικό μετάλλιο συμμετοχής στους αγώνες.

Οι συμμετέχοντες στον δρόμο των 24 και 6 χιλιομέτρων θα εφοδιαστούν από τους διοργανωτές με ηλεκτρονικό τσιπ για την καταμέτρηση του χρόνου τους και τσάντα με το λογότυπο του αγώνα.

Τροφοδοσία με νερά και χυμούς κατά τη διαδρομή.

Θα απονεμηθούν κύπελλα και μετάλλια για τις τρεις πρώτες θέσεις της γενικής κατάταξης ανδρών και γυναικών κάθε αγώνα, καθώς και για τις πρώτες θέσεις σε κάθε ηλικιακή κατηγορία ανδρών και γυναικών (οι 3 πρώτοι της γενικής δε θα βραβεύονται και στην ηλικιακή τους κατηγορία).

Στα παιδιά θα απονεμηθεί μετάλλιο και κύπελλο στις 3 πρώτες θέσεις κάθε αγωνίσματος, καθώς και αναμνηστικά δώρα του Γεωπάρκου σε όλους τους συμμετέχοντες.

Υγειονομική κάλυψη αγώνα.

Τεχνικό μπλουζάκι

μπουφές στον τερματισμό.

Η μεταφορά των αθλητών για το “Sitia Geopark Trail” 24 χιλ. από Σητεία για Ζήρο και επιστροφή από Κάτω Ζάκρο για Σητεία, θα γίνει δωρεάν με λεωφορεία από τον σταθμό ΚΤΕΛ της Σητείας στις 6:30 π.μ. επίσης οι πεζοπόροι μπορούν σε προκαθορισμένο χρόνο να μεταφερθούν με το λεωφορείο από κάτω Ζάκρο στην Ζάκρο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γραφείο Γεωπάρκου και Αθλητισμού Δήμου Σητείας : 2843340537

Όλη η προκήρυξη του αγώνα, της γενικές πληροφορίες και την φόρμα εγγραφών για το 8ο Sitia Geopark Trail, θα την βρείτε στο σύνδεσμο: https://atpro.gr/sitia-geopark-trail/