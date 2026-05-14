Με το Δήμαρχο Σητείας κ Γιώργο Ζερβάκη συναντήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Ο. ΝΙΚΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ προκειμένου να έχει λεπτομερή ενημέρωση για την πορεία των εργασιών στο Δημοτικό Στάδιο Σητείας.
Στη συνάντηση παρευρέθηκε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Διοίκησης, Πληροφορικής, Αθλητισμού και Γεωπάρκου κ Κωστής Λυμπερίου και ο ανάδοχος του έργου κ Μανιδάκης ο οποίος και δεσμεύτηκε για την ολοκλήρωση και του τελικού σταδίου των εργασιών.
Όπως σημείωσε ο κ Ζερβάκης η συνάντηση δεν είχε μόνο το σκοπό της ενημέρωσης αλλά και της ενίσχυσης της συνεργασίας η οποία θα πρέπει να υπάρχει μεταξύ του Δήμου και των θεσμικών παραγόντων του, για να μπορέσουν τα σημαντικά ζητήματα του τόπου να έχουν αίσια πορεία.
Ο Πρόεδρος του Α.Ο. ΝΙΚΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ κ Βαγγέλης Γκροζάκης αφού ευχαρίστησε τον κ Ζερβάκη για την ενημέρωση σημείωσε ότι η μέριμνα των προσπάθειών τους δεν έχει μόνο ως τελικό αποδέκτη το συγκεκριμένο σωματείο αλλά την αθλητιώσα νεολαία του τόπου στο σύνολο της.
Από το γραφείο τύπου του Δήμου