Στην 2η συνεδρίαση του Δ.Σ. Σητείας για τη Λογοδοσία διμήνου Μαρτίου -Απριλίου ετέθη το πρώην Επαρχείο Σητείας. «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση δημοσίου κτηρίου με Α.Β.Κ. 43, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 118 της πόλης Σητείας (κεντρική πλατεία)», να γίνει ενημέρωση σχετικά με τους χειρισμούς που κάνει η δημοτική αρχή και προτίθεται να κάνει ώστε το έργο να ολοκληρωθεί, όπως προβλέπεται από τις μελέτες που έχουν εκπονηθεί εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Παράλληλα, επειδή η δημοτική αρχή δεν ενημέρωσε στο αντίστοιχο θέμα στην προηγούμενη συνεδρίαση λογοδοσίας, ζητείται εκ νέου ενημέρωση σχετικά με το τι προέβλεπε η προμελέτη του έργου, αν υπάρχει, τι προβλέπει η μελέτη του αναδόχου, αν έχει παραληφθεί από το Δήμο Σητείας η μελέτη εφαρμογής, ποιες εργασίες έχουν γίνει ως τώρα και με τίνος την εντολή».

Το θέμα επρόκειτο να εισηγηθεί ο Δ.Σ. της μειοψηφίας Γιάννης Αναγνωστάκης όμως απουσίασε λόγω ασθενείας και ετέθη από τον επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Σητείας Σίμο Συμεωνίδη-κατόπιν σύμφωνης γνώμης του κ. Αναγνωστάκη και αιτήματος που υπέβαλε η μειοψηφία καθώς και απόφασης σχετικής του σώματος.

Όπως ανέφερε ο κ. Συμεωνίδης, το ζήτημα είχε τεθεί και στην προηγούμενη συνεδρίαση λογοδοσίας αλλά δεν απαντήθηκε, ειδικά στο δεύτερο μισό του θέματος, ενώ η αντιπολίτευση έχει καταθέσει κι αίτημα για την παραλαβή των σχετικών εγγράφων, όπως προβλέπεται, αλλά η δημοτική αρχή κατά το συνήθη τρόπο της, όπως είπε, επιμένει να μη δίνει στην αντιπολίτευση καμία πληροφορία, μελέτη, έτσι ώστε εκείνη να μπορεί να επιτελεί το έργο της «λες και κάτι θέλει να κρύψει. Αν δεν θέλει, πεδίο δόξης λαμπρό, επιτέλους να πάρουμε αυτά τα έγγραφα».

«Επιμένουμε», τόνισε, «σε αυτά τα ερωτήματα επειδή ακριβώς μαθαίνουμε κι άλλα πράγματα, τα οποία αφορούν τον ανάδοχο και θέλουμε να ξεκαθαριστεί, αν ισχύει αυτό, δηλαδή ποιες είναι οι ενέργειες που έχει κάνει η δημοτική αρχή επί της ουσίας έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο, όπως προβλέπεται, από τις μελέτες που ζητάμε να δοθούν και αν προχωράει κανονικά ο ανάδοχος τις εργασίες τους, αν όχι γιατί, με ποιανού εντολή, με ποιο σκοπό, με ποια διαδικασία. Αντίστοιχα τι προβλέπεται στην συνέχιση του έργου και ιδιαίτερα στο κομμάτι της χρηματοδότησης για να μην χαθεί και να γίνουν όπως έχετε σχεδιάσει εσείς τα πράγματα και τα εκτελείτε. Για ένα έργο που εξ ολοκλήρου αφορά την δημοτική αρχή από την πρώτη της θητεία. Κανένας άλλος δεν φταίει, όλοι οι χειρισμοί είναι δικοί σας».

Ο Δήμαρχος Σητείας Γιώργος Ζερβάκης είπε: «Όλοι οι χειρισμοί είναι δικοί μας και είμαστε ευχαριστημένοι που κάποια έργα εκτελούνται στην Σητεία και θα εκτελεστούν όπως πρέπει μόνο με την σύμφωνη γνώμη της συμπολίτευσης. Σε όλα τα μεγάλα έργα, κ. Συμεωνίδη, δυστυχώς ήσασταν απόντες. Ό,τι αποφασίστηκε να γίνει, το οποίο να αφήσει ένα αποτύπωμα και μία σφραγίδα στην Σητεία σε όλα καταψηφίσατε. Τώρα ζητάτε διευκρινήσεις μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια γιατί έχετε την εντύπωση ότι υπάρχουν περίσσιοι στις τεχνικές υπηρεσίες, οι οποίοι ανά πάσα ώρα και στιγμή σε κάθε έργο που μπορεί να έχει δύο και τρεις τόμους φακέλους έγγραφα, και θεωρείτε ότι είμαστε υποχρεωμένοι -είμαστε υποχρεωμένοι, ότι έχουμε τη δυνατότητα να καταθέτουμε τον συρμό των εγγράφων».

Γραφειοκρατία

Για το έργο είπε ότι «χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο έχει κάποιες συγκεκριμένες ημερομηνίες κι επειδή δυστυχώς προσπαθούμε πάντα να βρούμε ένα τρόπο να τα περάσουμε γέφυρα τα έργα του Ταμείου, με τον ίδιο τρόπο θα περάσει γέφυρα κι αυτό. Αυτή τη στιγμή το έργο έχει ουσιαστικά σταματήσει. Κάποιες εργασίες εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες που έπρεπε να εκτελεστούν διότι δεν ήταν αναγκαία η άδεια οικοδομής και ο εργολάβος έκανε κάποιες εργασίες ώστε να μπορέσει να προχωρήσει το έργο. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε διαδικασία έκπτωσης του εργολάβου. Έχει γίνει προσφυγή στο Τεχνικό Συμβούλιο, το οποίο θα συνεδριάσει το επόμενο δεκαπενθήμερο. Εμείς έχουμε καταθέσει ήδη τις προτάσεις μας, έχει καταθέσει και ο ανάδοχος και περιμένουμε να δούμε πως θα προχωρήσει η διαδικασία. Το έργο θα εκτελεστεί με δικιά μας ευθύνη βέβαια».

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας ανάφερε ότι έχει συζητηθεί και στο γραφείο του με τον κ. Αναγνωστάκη και τον κ. Συμεωνίδη. Εστίασε κι εκείνος στα πολλά έγγραφα που υπάρχουν για ένα έργο και στην έλλειψη προσωπικού κι ως εκ τούτου είναι αδύνατο από τον ένα, δύο υπαλλήλους να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες, τις απορίες όλων των δημοτικών συμβούλων «όχι ότι δεν θα ‘πρεπε, θα έπρεπε αλλά δυστυχώς δεν γίνεται».

«Σε ότι αφορά το τι προέβλεπε η προμελέτη, αποξήλωση, επικάλυψη οροφής, εσωτερικής τοιχοποιίας, Η/Μ εξοπλισμού, αποκατάσταση αν χρειάζεται ενίσχυση φέροντος οργανισμού, ενεργειακή, αισθητική αναβάθμιση, πλήρης ανακατασκευή εσωτερικών χώρων, πλήρη ανακατασκευή Η/Μ, πλήρη κάλυψη απαιτήσεων πυρασφάλειας και μελέτη ΑμεΑ.

Τώρα είμαστε στη διαδικασία έκπτωσης του εργολάβου, έκανε ένσταση στο συμβούλιο δημοσίων έργων η οποία θα εκδικασθεί το επόμενο διάστημα. Θα δούμε τι τύχη θα έχει η ένσταση. Εμείς έπρεπε να το κάνουμε αυτό γιατί κάποιες προθεσμίες δεν τηρήθηκαν από την πλευρά του εργολάβου. Ως εκ τούτου περιμένουμε την απόφαση του γενικού συμβουλίου δημοσίων έργων για να προχωρήσουμε για τις υπόλοιπες ενέργειες. Από κει και μετά όπως είπε ο δήμαρχος, το έργο θα πάει σε κάποιο άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο για να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί», ανέφερε ο κ. Σπυριδάκης.

Καθυστερήσεις λόγω έκπτωσης αναδόχου

Στην δευτερολογία του ο κ. Συμεωνίδης εστίασε στην διαδικασία την εργασιών, την τήρηση των προθεσμιών, το λόγο έκπτωσης του αναδόχου, στα προβλεπόμενα της προμελέτης, στην επίβλεψη με βάση τις οδηγίες τα προβλεπόμενα, στο κόστος 1 εκατομ. με τις εργασίες όμως να είναι πολύ κάτω από αυτό, όπως ανέφερε. Έκανε λόγο για τραγικά λάθη από την πλευρά της δημοτικής αρχής στην διαχείριση και στην εκτέλεση του έργου. «Έχετε δώσει το άλλοθι στον εργολάβο να μην κάνει το έργο όπως θα έπρεπε να γίνει και να διεκδικήσει και χρήματα για εργασίες». Σχετικά με τη μη δυνατότητα από τη δημοτική αρχή, να δοθεί προς ενημέρωση της αντιπολίτευσης η μελέτη εφαρμογής, εδώ και τρία χρόνια, ο κ. Συμεωνίδης τόνισε «έχετε ξεπεράσει πλέον τον στοιχειώδη τρόπο λειτουργίας και λογικό τρόπο συνεννόησης».

Μεταξύ άλλων ο κ. Σπυριδάκης ανέφερε ότι η μελέτη εφαρμογής δεν υπάρχει, τονίζοντας ότι ο λόγος έκπτωσης του εργολάβου είναι αυτός, επειδή δεν έχει καταθέσει μελέτη εφαρμογής, οριστική μελέτη, μελέτες που έπρεπε να καταθέσει. Πρόσθεσε ότι εργασίες που δεν θα κάνει ο εργολάβος δε θα τις πληρωθεί.

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ