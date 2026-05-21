Το μεγαλύτερο οινικό γεγονός της άνοιξης θα λάβει χώρα το Σάββατο 23 & την Κυριακή 24 Μαΐου, φέρνοντας μαζί του αρώματα, γεύσεις και αυθεντικές οινικές εμπειρίες. Πολλά οινοποιεία του νησιού συμμετέχουν στον θεσμό «Ανοιχτές Πόρτες» και υποδέχονται το κοινό από τις 11:00 έως τις 19:00, με ελεύθερη είσοδο και πλούσιο πρόγραμμα δράσεων .

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο του κρασιού, να περιηγηθούν σε αμπελώνες και κελάρια, να δοκιμάσουν νέες και παλαιωμένες σοδειές, να απολαύσουν πλούσιο πρόγραμμα δωρεάν δράσεων (μουσικών, πολιτιστικών, γαστρονομικών κ.ο.κ.) και να συνομιλήσουν με τους ίδιους τους παραγωγούς.

Τα συμμετέχοντα οινοποιεία ανά νομό:

Νομός Ηρακλείου:

Οινοποιείο Αμαργιωτάκη (Κυριακή 24 Μαΐου) Οινοποιείο Αγγελάκη (23 & 24 Μαΐου) Οινοποιειο Αλεξάκης (Κυριακή 24 Μαΐου) Οινοποιείο Βεργίτσης(23 & 24 Μαΐου) Οινοποιείο Silva – Δασκαλάκη(23 & 24 Μαΐου) Οινοποιείο Διαμαντάκης(23 & 24 Μαΐου) Οινοποιείο Διγενάκη (Κυριακή 24 Μαΐου) Οινοποιείο DAF Wines Δουλουφάκη Φερενίκη(23 & 24 Μαΐου) Οινοποιείο Ευφροσύνη(23 & 24 Μαΐου) Κτήμα Ζαχαριουδάκης(23 Μαΐου) Οινοποιείο Λουλούδη (Κυριακή 24 Μαΐου) Οινοποιείο Λυραράκη (Κυριακή 24 Μαΐου) Κτήμα Μενεξές(23 & 24 Μαΐου) Οινοποιείο Moinoterra(23 & 24 Μαΐου) Οινοποιείο Scalarea Estate (Κυριακή 24 Μαΐου) Οινοποιείο Στραταριδάκη (Κυριακή 24 Μαΐου) Οινοποιείο Τιτάκη (Κυριακή 24 Μαΐου) Οινοποιείο Φραγκόσπιτο (Κυριακή 24 Μαΐου)

Νομός Λασιθίου:

Κτήμα Τοπλού(23 & 24 Μαΐου)

Νομός Χανίων:

Οινοποιείο Αγίας Τριάδας(23 & 24 Μαΐου) Οινοποιείο Καραβιτάκη(23 & 24 Μαΐου) Οινοποιείο Ντουράκη (23 & 24 Μαΐου) Οινοποιείο Πνευματικάκη(23 & 24 Μαΐου)

Νομός Ρεθύμνου:

Οινοποιείο Ζουμπεράκη (Κυριακή 24 Μαΐου) Οινοποιείο Κλάδος (23 & 24 Μαΐου) Οινοποιείο Κουρκουλού (Κυριακή 24 Μαΐου)

Το αναλυτικό πρόγραμμα με τις επιμέρους δράσεις ανά οινοποιείο είναι διαθέσιμο στο Wines of Crete