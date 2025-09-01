Η νέα σεζόν του Τμήματος Μπάσκετ του Σητειακού Αθλητικού Ομίλου ξεκινά την Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου στο Κλειστό Γυμναστήριο Λυκείων Σητείας