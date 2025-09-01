Η νέα σεζόν του Τμήματος Μπάσκετ του Σητειακού Αθλητικού Ομίλου ξεκινά την Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου στο Κλειστό Γυμναστήριο Λυκείων Σητείας
Πρόγραμμα
Ακαδημίες & Μίνι
Δευτέρα–Τετάρτη–Πέμπτη,
16:00 – 18:00
(ενδέχεται να υπάρξουν μικρές αλλαγές)
Παμπαίδες
Δευτέρα: 19:30 – 21:00
Τρίτη: 16:30 – 18:00
Παρασκευή: 16:30 – 18:00
Σάββατο: 09:30 – 11:00
Τμήματα
Ακαδημίες: Α΄ – Β΄ – Γ΄ Δημοτικού
Μίνι: Δ΄ – Ε΄ – ΣΤ΄ Δημοτικού
Παμπαίδες: Α΄ – Β΄ – Γ΄ Γυμνασίου
Προπονητές:
Δημήτρης Κουπατσιάρης
Καθηγητής Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Μπάσκετ
6977917555
Σίμος Τσαντηράκης
Απόφοιτος Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού με ειδικότητα Μπάσκετ
6937180757
Παίξε – Διασκέδασε – Δέσε φιλίες Γίνε μέλος της ΟΜΑΔΑΣ