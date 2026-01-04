Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ένας άνδρας, ηλικίας 31 ετών, έπεσε θύμα ξυλοδαρμού σε κέντρο διασκέδασης στην Πάτρας, με αποτέλεσμα να υποκύψει στα τραύματά του, ερευνά η Αστυνομία, αναμένοντας ταυτόχρονα το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, δύο παρέες που διασκέδαζαν στο ίδιο νυχτερινό κέντρο στο κέντρο της Πάτρας παρεξηγήθηκαν για άγνωστη ακόμα αιτία, με αποτέλεσμα να υπάρξει συμπλοκή. Κατά την διάρκεια της συμπλοκής τραυματίστηκε ο 31χρονος, ο οποίος στην συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας».

Εκεί, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άνδρας εξέπνευσε και αμέσως μετά ενημερώθηκε η Αστυνομία.

Στο πλαίσιο των ερευνών της Αστυνομίας έχουν προσαχθεί στην Ασφάλεια Πατρών άτομα που βρίσκονταν στο κέντρο διασκέδασης την στιγμή της συμπλοκής, ενώ αναζητούνται και άλλα άτομα που ήσαν παρόντα την ώρα του επεισοδίου.