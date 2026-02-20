Το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλού Χωριού, συνήλθε εκτάκτως σήμερα Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026 σε συνεδρίαση, στο κοινοτικό κατάστημα μετά την θλιβερή αναγγελία του θανάτου του Καβουσανού Μιχαήλ του Εμμανουήλ, Πρώην Γραμματέα της Κοινότητας Καλού Χωριού

«Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, ο οποίος ανέπτυξε την κοινωνική δράση και τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσέφερε ο εκλιπών στην Κοινότητα Καλού Χωριού , για περισσότερα από 35 έτη , το Συμβούλιο αποτίει φόρο τιμής σε μια ισχυρή προσωπικότητα του τόπου μας , καταθέτοντας τον ειλικρινή σεβασμό και την απεριόριστη εκτίμησή του, αποχαιρετώντας έναν άνθρωπο που τον διέκριναν η εντιμότητα, το ήθος, η ευγένεια , η γνώση και το απαράμιλλο θάρρος.

Ψ Η Φ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α :

– Να εκφραστούν τα συλλυπητήρια της Δημοτικής Κοινότητας Καλού Χωριού στην οικογένειά του.

– Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον τοπικό τύπο

Καλό Χωριό 18-Φεβρουαρίου 2026

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΖΑΓΚΟΥΡΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ