Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕμποροΒιοτεχνικού Επαγγελματικού Συλλόγου Οροπεδίου

Λασιθίου (ΕΒ.Ε.Σ.Ο.Λ.), αμέσως μετά τη θλιβερή είδηση του αναπάντεχου θανάτου του

πρωην Προέδρου του Επιμελητηρίου Λασιθίου, Νικολάου Τζανόπουλου, Επιχειρηματία,

συναδέλφου, συναγωνιστή και φίλου, συνήλθε εκτάκτως και αποφάσισε ομόφωνα, τα

παρακάτω:

Να παραστεί αντιπροσωπεία του Δ.Σ. στην εξόδιο ακολουθία.

Να συλλυπηθεί την οικογένεια του.

Να διατεθεί στη μνήμη του αντί στεφάνου το ποσό των εκατό (100,00) ευρώ, για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στο τοπικό τύπο και στα ΜΚΔ.

Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στην οικογένεια του και στο Επιμελητήριο Λασιθίου.

Ευχόμαστε να είναι ελαφρύ το χώμα της Κρητικής Γης που θα τον σκεπάσει.

Αιωνία του η μνήμη.

Το Δ.Σ.