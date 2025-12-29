Η Παγκρήτια Ένωση Αξιωματικών Αστυνομίας εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του συνταξιούχου Αξιωματικού της Ελληνικής Αστυνομίας Δημήτρη Παρασύρη, ο οποίος απεβίωσε έπειτα από μακρά και επίπονη δοκιμασία με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ο εκλιπών υπηρέτησε επί σειρά ετών την Ελληνική Αστυνομία, καθώς και υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, προσφέροντας με συνέπεια, υπευθυνότητα και υψηλό αίσθημα καθήκοντος. Η πορεία του χαρακτηρίστηκε από την αφοσίωσή του στο Σώμα, τον ακέραιο χαρακτήρα του και την ανθρώπινη καλοσύνη που τον διέκρινε, στοιχεία που θα τον κρατήσουν ζωντανό στη μνήμη όλων όσοι τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του.

Η νεκρώσιμη ακολουθία θα τελεστεί αύριο, Τρίτη, στις 14:30, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου, ενώ η σορός θα βρίσκεται στην οικία του από τις 11:00 το πρωί.

Η Παγκρήτια Ένωση Αξιωματικών Αστυνομίας απευθύνει τα ειλικρινή και θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο πρόεδρος Στ. Καρακούδης

Ο γεν. γραμματέας Π. Ζερβάκης