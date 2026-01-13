Δύο νεκροί σε πλήγματα της Ρωσίας στο Χάρκοβο – Ένας νεκρός από ουκρανικό drone στο Μπριάνσκ της Ρωσίας

13/01/2026
Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Οι ΗΠΑ ακύρωσαν 100.000 βίζες αφότου επέστρεψε στην εξουσία ο πρόεδρος Τραμπ

13/01/2026
Λίβανος: Ισραηλινά άρματα άνοιξαν πυρ κοντά σε κυανόκρανους του ΟΗΕ

13/01/2026

Επίθεση στο Σίδνεϊ: Ημέρα εθνικού πένθους η 22η Ιανουαρίου στην Αυστραλία

13/01/2026
Στα 930 ευρώ ο κατώτατος μισθός

13/01/2026
Το «μαύρο κουτί» του μπλακ άουτ στα αεροδρόμια

13/01/2026
NYT: Οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν αεροσκάφος με πολιτική εμφάνιση στο πρώτο πλήγμα εναντίον φερόμενων ως διακινητών ναρκωτικών

13/01/2026
ΕΣΠΑ
Τρίτη, 13 Ιανουαρίου, 2026
by anatolh kim
13/01/2026
in Κόσμος
Ρωσικά drones σκότωσαν τουλάχιστον δυο ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους τρεις στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία, ενημέρωσε ο περιφερειάρχης της τις πρώτες πρωινές ώρες.

«Ως αυτή τη στιγμή, γνωρίζουμε ότι δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν στις επιθέσεις του εχθρού στην περιφέρεια του Χαρκόβου», ανέφερε ο Όλεχ Σινεχούμποφ μέσω Telegram. Νωρίτερα, είχε προειδοποιήσει τον πληθυσμό για την «απειλή» που ήγειραν «εχθρικά drones».

Drone της Ουκρανίας σκότωσε πολίτη στο Μπριάνσκ της Ρωσίας

Πλήγμα ουκρανικού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος εναντίον πολιτικού αυτοκινήτου εν κινήσει στοίχισε τη ζωή σε έναν άμαχο μέσα σε χωριό στην περιφέρεια Μπριάνσκ της Ρωσίας, που γειτονεύει με την Ουκρανία, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης της Αλεξάντερ Μπόγκομαζ.

Το θύμα βρισκόταν στο τιμόνι αυτοκινήτου στο χωριό Στρατσόβα όταν σημειώθηκε το πλήγμα drone τύπου «FPV» (first-person view), διευκρίνισε ο αξιωματούχος.
www.real.gr

