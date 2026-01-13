Επίθεση στο Σίδνεϊ: Ημέρα εθνικού πένθους η 22η Ιανουαρίου στην Αυστραλία

by anatolh kim
13/01/2026
in Κόσμος
epa12592714 Forensic officers examine a victim's body at the scene of a shooting at Bondi Beach in Sydney, Australia, 15 December 2025. At least 16 people were killed in a shooting incident on 14 December at the Jewish community's Hanukkah festival celebrations at Bondi Beach in Sydney. EPA/DEAN LEWINS AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

Η Αυστραλία θα τηρήσει «ημέρα (εθνικού) πένθους» την 22η Ιανουαρίου, αποτίνοντας φόρο τιμής στους 15 ανθρώπους οι οποίοι σκοτώθηκαν όταν διαπράχθηκε επίθεση αντισημιτικής φύσης σε παραλία του Σίδνεϊ τον Δεκέμβριο, ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της χώρας της Ωκεανίας, ο Άντονι Αλμπανέζι.

Ο γενικός τίτλος «θα είναι ‘το φως θα νικήσει’», τόνισε ο κ. Αλμπανέζι απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους.

Οι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες σε όλη τη χώρα-ήπειρο.

Η εκδήλωση «ενότητας και μνήμης» αποφασίστηκε σε συντονισμό με ηγέτες της ισραηλιτικής κοινότητας, διευκρίνισε ο επικεφαλής της κυβέρνησης των Εργατικών.

Προσφέρει «χώρο για να τιμηθούν αυτοί που χάθηκαν, να εκδηλωθεί η υποστήριξή μας σε αυτούς που τραυματίστηκαν και να σταθούμε στο πλευρό των οικογενειών και των αγαπημένων τους», σχολίασε το κέντρο της εβραϊκής κοινότητας του Μπόνταϊ, το οποίο είχε οργανώσει τη συγκέντρωση της 14ης Δεκεμβρίου.

Δυο ένοπλοι, οι Σατζίντ και Ναβίντ Ακράμ–πατέρας και γιος–πυροβόλησαν τουλάχιστον 40 φορές μέσα σε δέκα λεπτά την Κυριακή 14η Δεκεμβρίου εναντίον πλήθους που είχε συγκεντρωθεί στο πλαίσιο της εβραϊκής γιορτής Χάνουκα στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ.

Ο πατέρας, 50 ετών, ινδός υπήκοος, σκοτώθηκε από πυρά ανδρών της αστυνομίας. Ο γιος, 24 ετών, γεννημένος στην Αυστραλία, υπήκοος της χώρας, βρίσκεται στα χέρια των αρχών. Του έχει ασκηθεί δίωξη για τρομοκρατία και ανθρωποκτονίες κατά συρροή με επιβαρυντικές περιστάσεις.
www.real.gr

