Ιράν: Τουλάχιστον 6 νεκροί στις διαδηλώσεις κατά της ακρίβειας – Συλλήψεις 30 ατόμων στην Τεχεράνη για «διατάραξη της δημόσιας τάξης»

02/01/2026
Μειώνεται ο ΦΠΑ κατά 30% για νησιά με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους

02/01/2026
ΣτΕ: Αυστηρά κριτήρια διαφάνειας στις ασφαλιστικές για μονομερή αναπροσαρμογή ασφαλίστρων υγείας

02/01/2026

Παράταση επιδότησης προσωρινής στέγασης για κατοίκους που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023 σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Ανατολική Αττική

02/01/2026
Λευκό τοπίο στη Λήμνο: Δορυφορική εικόνα του νησιού θυμίζει Αρκτικό Κύκλο

02/01/2026
Κραν Μοντανά: Σε εξέλιξη η διαδικασία αναγνώρισης των θυμάτων – Σοκάρουν οι μαρτυρίες για τα αίτια της τραγωδίας

02/01/2026
Γαλλία: Πάνω από 1.000 πυρπολήσεις οχημάτων τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς – Τουλάχιστον 500 προσαγωγές

02/01/2026
Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου, 2026
by anatolh kim
02/01/2026
in Κόσμος
Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ιράν κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων κατά της οικονομικής κρίσης που πλήττει τη χώρα. Οι διαμαρτυρίες εξαπλώθηκαν την Πέμπτη (1/1) στις αγροτικές περιοχές, όπου σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ των διαδηλωτών και των δυνάμεων ασφαλείας.

Τριάντα άτομα που κατηγορούνται για «διατάραξη της δημόσιας τάξης» συνελήφθησαν στην Τεχεράνη, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim την Πέμπτη το βράδυ, παρόλο που δεν είχαν αναφερθεί επίσημα περιστατικά από τις Αρχές στην πρωτεύουσα τις τελευταίες ημέρες.

«Μετά από συντονισμένη επιχείρηση των υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών, 30 άτομα που διατάρασσαν τη δημόσια τάξη στην περιοχή Μαράρντ δυτικά της Τεχεράνης εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν χθες το βράδυ», ανέφερε το Tasnim. Την Πέμπτη, αναφέρθηκαν συγκρούσεις σε πολλές πόλεις.

Τρεις «ταραξίες» σκοτώθηκαν ενώ προσπαθούσαν να εισέλθουν σε αστυνομικό τμήμα στην επαρχία Λορντεγκάν, μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars. Δεκαεπτά άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανέφερε. Μεταξύ των νεκρών ήταν ένα μέλος της Μπασίτζ, μιας πολιτοφυλακής που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Αργότερα το Fars ανέφερε τρεις θανάτους και 17 τραυματισμούς στην Άζνα (δυτικά) «κατά τη διάρκεια συγκρούσεων», και πάλι με προφανή αναφορά σε πολίτες. Σύμφωνα με το πρακτορείο, «μια ομάδα ταραχοποιών εκμεταλλεύτηκε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας (…) για να επιτεθεί σε αστυνομικό τμήμα».

Βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία δεν μπόρεσαν να επαληθευτούν ανεξάρτητα, δείχνουν άτομα φορώντας μάσκες να βάζουν φωτιά σε αυτοκίνητα και να πετάνε πέτρες κοντά στο σημείο στην πόλη Άζνα, με πυροβολισμούς να ακούγονται στο βάθος.

Και στο Χαμεντάν (δυτικά), «μια ομάδα ταραχοποιών προσπάθησε να βάλει φωτιά σε ένα τζαμί (…) αλλά η κακόβουλη ενέργειά τους ματαιώθηκε», σύμφωνα με το Tasnim.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-dpa

