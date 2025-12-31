Κυβερνητικές πηγές για τις δηλώσεις Τραμπ: Ο νόμος των ΗΠΑ απαγορεύει τα F-35 στην Τουρκία όσο διατηρεί S-400

Κυβερνητικοί κύκλοι, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί πιθανής επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, υπογραμμίζουν ότι το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο των ΗΠΑ εξακολουθεί να μην επιτρέπει μια τέτοια πώληση στην Άγκυρα.

Συγκεκριμένα, η αμερικανική νομοθεσία ορίζει ότι όσο η Τουρκία κατέχει το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα S-400, η αγορά των F-35 παραμένει ανέφικτη, εκτός εάν υπάρξει αντίθετη έγκριση από το Κογκρέσο.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι παρόμοιοι ισχυρισμοί είχαν ακουστεί και τον προηγούμενο Σεπτέμβριο. Τότε, οι αναφορές εστιάζονταν απλώς στη συνέχιση των διαβουλεύσεων που ξεκίνησαν μετά την αποπομπή της Τουρκίας από το συγκεκριμένο εξοπλιστικό πρόγραμμα.

Επιπλέον, στελέχη της κυβέρνησης υπενθυμίζουν ότι η αμερικανική νομοθεσία περιλαμβάνει δύο βασικές δικλείδες που εμποδίζουν την προμήθεια αμυντικού υλικού στην Τουρκία:

«H απαγόρευση πώλησης F-35 για όσο η Τουρκία συνεχίζει να κατέχει τους S-400 και οι κυρώσεις CAATSA στην τουρκική αμυντική βιομηχανία επίσης λόγω της κατοχής των S-400».

«Η επιστροφή στο πρόγραμμα των F-35 που απαγορεύεται με νόμο για όσο η Τουρκία κατέχει τους S-400, απαιτεί την σύμπραξη του Κογκρέσου για την τροποποίηση του νόμου» σημειώνουν.

Παράλληλα, υπενθυμίζουν ότι «την ίδια ώρα, η Ελλάδα έχει ήδη παραλάβει 42 αναβαθμισμένα F16, 24 Rafale, ενώ αναμένουμε τα πρώτα F-35 το 2028» καταλήγουν.

Η δήλωση Τραμπ

Οι ΗΠΑ «σκέφτονται πολύ σοβαρά» το ενδεχόμενο πώλησης των μαχητικών F-35 στην Τουρκία δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου.

Όταν η ίδια ερώτηση τέθηκε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ο Τραμπ έσπευσε να απαντήσει ο ίδιος και είπε: «Υπόσχομαι ότι δεν θα τα χρησιμοποιήσουν ποτέ εναντίον του Ισραήλ».

