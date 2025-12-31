Κυβερνητικές πηγές για τις δηλώσεις Τραμπ: Ο νόμος των ΗΠΑ απαγορεύει τα F-35 στην Τουρκία όσο διατηρεί S-400

Κυβερνητικές πηγές για τις δηλώσεις Τραμπ: Ο νόμος των ΗΠΑ απαγορεύει τα F-35 στην Τουρκία όσο διατηρεί S-400

31/12/2025

Ποιες φορολογικές υποχρεώσεις πρέπει να πληρωθούν σήμερα

31/12/2025
ΑΑΔΕ: Επιπλέον καταβολές επιστροφής ενοικίου 8,9 εκ ευρώ σε 39,3 χιλιάδες δικαιούχους

ΑΑΔΕ: Επιπλέον καταβολές επιστροφής ενοικίου 8,9 εκ ευρώ σε 39,3 χιλιάδες δικαιούχους

31/12/2025

ΑΑΔΕ: Από 01/01 η υποβολή στο Μητρώο του ετήσιου αρχείου εισοδημάτων

ΑΑΔΕ: Από 01/01 η υποβολή στο Μητρώο του ετήσιου αρχείου εισοδημάτων

31/12/2025
Επιχειρησιακό σχέδιο για το λιμάνι Αγ. Νικολάου

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων τμήματος Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Αγίου Νικολάου

31/12/2025
Περού: Σύγκρουση τρένων στο Μάτσου Πίτσου – Αναφορές για έναν νεκρό και τουλάχιστον 30 τραυματίες

Περού: Σύγκρουση τρένων στο Μάτσου Πίτσου – Αναφορές για έναν νεκρό και τουλάχιστον 30 τραυματίες

31/12/2025
Δυτική Όχθη: Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν 20χρονο Παλαιστίνιο – Ισχυρίζονται ότι προσπάθησε να τους παρασύρει με αυτοκίνητο

Δυτική Όχθη: Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν 20χρονο Παλαιστίνιο – Ισχυρίζονται ότι προσπάθησε να τους παρασύρει με αυτοκίνητο

31/12/2025
ΕΣΠΑ
Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου, 2025
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result

Κυβερνητικές πηγές για τις δηλώσεις Τραμπ: Ο νόμος των ΗΠΑ απαγορεύει τα F-35 στην Τουρκία όσο διατηρεί S-400

by anatolh kim
31/12/2025
in Κόσμος
Share on FacebookShare on Twitter
Κυβερνητικοί κύκλοι, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί πιθανής επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, υπογραμμίζουν ότι το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο των ΗΠΑ εξακολουθεί να μην επιτρέπει μια τέτοια πώληση στην Άγκυρα.

Συγκεκριμένα, η αμερικανική νομοθεσία ορίζει ότι όσο η Τουρκία κατέχει το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα S-400, η αγορά των F-35 παραμένει ανέφικτη, εκτός εάν υπάρξει αντίθετη έγκριση από το Κογκρέσο.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι παρόμοιοι ισχυρισμοί είχαν ακουστεί και τον προηγούμενο Σεπτέμβριο. Τότε, οι αναφορές εστιάζονταν απλώς στη συνέχιση των διαβουλεύσεων που ξεκίνησαν μετά την αποπομπή της Τουρκίας από το συγκεκριμένο εξοπλιστικό πρόγραμμα.

Επιπλέον, στελέχη της κυβέρνησης υπενθυμίζουν ότι η αμερικανική νομοθεσία περιλαμβάνει δύο βασικές δικλείδες που εμποδίζουν την προμήθεια αμυντικού υλικού στην Τουρκία:

«H απαγόρευση πώλησης F-35 για όσο η Τουρκία συνεχίζει να κατέχει τους S-400 και οι κυρώσεις CAATSA στην τουρκική αμυντική βιομηχανία επίσης λόγω της κατοχής των S-400».

«Η επιστροφή στο πρόγραμμα των F-35 που απαγορεύεται με νόμο για όσο η Τουρκία κατέχει τους S-400, απαιτεί την σύμπραξη του Κογκρέσου για την τροποποίηση του νόμου» σημειώνουν.

Παράλληλα, υπενθυμίζουν ότι «την ίδια ώρα, η Ελλάδα έχει ήδη παραλάβει 42 αναβαθμισμένα F16, 24 Rafale, ενώ αναμένουμε τα πρώτα F-35 το 2028» καταλήγουν.

Η δήλωση Τραμπ

Οι ΗΠΑ «σκέφτονται πολύ σοβαρά» το ενδεχόμενο πώλησης των μαχητικών F-35 στην Τουρκία δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου.

Όταν η ίδια ερώτηση τέθηκε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ο Τραμπ έσπευσε να απαντήσει ο ίδιος και είπε: «Υπόσχομαι ότι δεν θα τα χρησιμοποιήσουν ποτέ εναντίον του Ισραήλ».
www.real.gr

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result

Copyright © Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ

Powered & Designed by
1 BIT - ONE BIT - Σχεδιασμός ιστοσελίδων - Προώθηση ιστοσελίδων - Digital Marketing