Παρά τις εντάσεις για τη Γροιλανδία, η Δανία θα αγοράσει στρατιωτικά αεροσκάφη από τις ΗΠΑ

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες Δευτέρα την πώληση έναντι τιμήματος 1,8 δισ. δολαρίων αεροσκαφών παράκτιας περιπολίας και αναγνώρισης στις ένοπλες δυνάμεις της Δανίας, παρά την όξυνση των εντάσεων με αφορμή τη Γροιλανδία, την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να προσαρτήσει αφότου επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο.

Η πώληση τριών P-8 Poseidon (Boeing) «θα υποστηρίξει τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής και την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, βελτιώνοντας την ασφάλεια συμμάχου στο NATO που είναι δύναμη για την πολιτική σταθερότητα και την οικονομική πρόοδο στην Ευρώπη», ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ στη σχετική ειδοποίησή του στο Κογκρέσο, υποχρεωτική δυνάμει της αμερικανικής νομοθεσίας προκειμένου για μεγάλες πωλήσεις στρατιωτικού υλικού.

Ήδη πριν από μια εβδομάδα, η κυβέρνηση Τραμπ ενέκρινε την πώληση στη Δανία πυραύλων αμερικανικής κατασκευής αξίας 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Κι αυτό παρά τον πρόσφατο διορισμό από τον αμερικανό πρόεδρο ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ για τη Γροιλανδία, του Τζεφ Λάντρι, ρεπουμπλικάνου πρώην κυβερνήτη στην πολιτεία Λουιζιάνα.

Αφού εξελέγη εκ νέου, ο αμερικανός πρόεδρος δεν έχει σταματήσει να δηλώνει ότι η Ουάσιγκτον «χρειάζεται» τη Γροιλανδία για την «ασφάλεια» των ΗΠΑ κι έχει εκφράσει επανειλημμένα την πρόθεσή του να «την πάρουμε». Δηλώσεις που προκαλούν οργή στην Κοπεγχάγη.

Η Γροιλανδία, αυτόνομη περιοχή υποστηριζόμενη από την κηδεμονεύουσα δύναμη, έχει αντιτείνει πως δεν είναι προς πώληση και θα αποφασίσει μόνη της για το μέλλον της.

