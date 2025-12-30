Παρά τις εντάσεις για τη Γροιλανδία, η Δανία θα αγοράσει στρατιωτικά αεροσκάφη από τις ΗΠΑ

30/12/2025
Εορταστική προσκυνηματική πεζοπορία γύρω απ’ τη Νεάπολη

30/12/2025
Ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου Ηρακλείου για το 2026 από το Δημοτικό Συμβούλιο

30/12/2025

Ευχές Δημάρχου και Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου για το 2026

30/12/2025
Η Marseaux ενθουσίασε τα νέα παιδιά της πόλης (βίντεο)

30/12/2025
Ψηφίστηκε ο ισολογισμός του έτους 2024 στο δήμο Οροπεδίου Λασιθίου

30/12/2025
Ο Δήμος Ιεράπετρας προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε ένα ξεχωριστό Santa Party

30/12/2025
by anatolh kim
30/12/2025
in Κόσμος
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες Δευτέρα την πώληση έναντι τιμήματος 1,8 δισ. δολαρίων αεροσκαφών παράκτιας περιπολίας και αναγνώρισης στις ένοπλες δυνάμεις της Δανίας, παρά την όξυνση των εντάσεων με αφορμή τη Γροιλανδία, την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να προσαρτήσει αφότου επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο.

Η πώληση τριών P-8 Poseidon (Boeing) «θα υποστηρίξει τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής και την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, βελτιώνοντας την ασφάλεια συμμάχου στο NATO που είναι δύναμη για την πολιτική σταθερότητα και την οικονομική πρόοδο στην Ευρώπη», ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ στη σχετική ειδοποίησή του στο Κογκρέσο, υποχρεωτική δυνάμει της αμερικανικής νομοθεσίας προκειμένου για μεγάλες πωλήσεις στρατιωτικού υλικού.

Ήδη πριν από μια εβδομάδα, η κυβέρνηση Τραμπ ενέκρινε την πώληση στη Δανία πυραύλων αμερικανικής κατασκευής αξίας 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Κι αυτό παρά τον πρόσφατο διορισμό από τον αμερικανό πρόεδρο ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ για τη Γροιλανδία, του Τζεφ Λάντρι, ρεπουμπλικάνου πρώην κυβερνήτη στην πολιτεία Λουιζιάνα.

Αφού εξελέγη εκ νέου, ο αμερικανός πρόεδρος δεν έχει σταματήσει να δηλώνει ότι η Ουάσιγκτον «χρειάζεται» τη Γροιλανδία για την «ασφάλεια» των ΗΠΑ κι έχει εκφράσει επανειλημμένα την πρόθεσή του να «την πάρουμε». Δηλώσεις που προκαλούν οργή στην Κοπεγχάγη.

Η Γροιλανδία, αυτόνομη περιοχή υποστηριζόμενη από την κηδεμονεύουσα δύναμη, έχει αντιτείνει πως δεν είναι προς πώληση και θα αποφασίσει μόνη της για το μέλλον της.
wwww.real.gr

