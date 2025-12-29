Τραγωδία στο Μεξικό: Τουλάχιστον 13 νεκροί και 98 τραυματίες σε εκτροχιασμό τρένου

Τραγωδία στο Μεξικό: Τουλάχιστον 13 νεκροί και 98 τραυματίες σε εκτροχιασμό τρένου

29/12/2025
Η Βόρεια Κορέα προχώρησε σε δύο δοκιμές πυραύλων κρουζ μακρού βεληνεκούς

Η Βόρεια Κορέα προχώρησε σε δύο δοκιμές πυραύλων κρουζ μακρού βεληνεκούς

29/12/2025
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29-12-2025

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29-12-2025

29/12/2025

Αντικαθίστανται τα υδρόμετρα από την ΔΕΥΑΑΝ – Θα περιοριστούν οι διαρροές και οι απώλειες νερού

Ερώτηση σχετικά με τους αυξημένους λογαριασμούς ύδρευσης και την καθυστέρηση στην αποστολής τους

28/12/2025
Η εορταστική εκδήλωση του συλλόγου εργαζομένων ΓΝΑΝ με τη “συνωμοσία της κατσίκας” και την επίσκεψη από τον Άγιο Βασίλη

Η εορταστική εκδήλωση του συλλόγου εργαζομένων ΓΝΑΝ με τη “συνωμοσία της κατσίκας” και την επίσκεψη από τον Άγιο Βασίλη

28/12/2025
Η Κυριακή μετά την Χριστού Γέννησιν στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού Θεοτόκου πόλεως Σητείας

Η Κυριακή μετά την Χριστού Γέννησιν στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού Θεοτόκου πόλεως Σητείας

28/12/2025
Έρχεται στους κινηματογράφους του Αγίου Νικολάου

Έρχεται στους κινηματογράφους του Αγίου Νικολάου

28/12/2025
ΕΣΠΑ
Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου, 2025
Τραγωδία στο Μεξικό: Τουλάχιστον 13 νεκροί και 98 τραυματίες σε εκτροχιασμό τρένου

by anatolh kim

by anatolh kim
29/12/2025
in Κόσμος
Τρένο με 250 επιβαίνοντες εκτροχιάστηκε χθες Κυριακή στην πολιτεία Οαχάκα, στο νότιο Μεξικό, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 13 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι 98 να τραυματιστούν, ενημέρωσαν οι αρχές.

Μετά το δυστύχημα «139 άνθρωποι είναι εκτός κινδύνου, 98 τραυματίστηκαν (…) και δυστυχώς 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους», διευκρίνισε σε ανακοίνωσή του το μεξικανικό πολεμικό ναυτικό, που διαχειρίζεται τη σιδηροδρομική γραμμή όπου εκτυλίχτηκε η τραγωδία.

Ο συρμός είχε αναχωρήσει από τη Σαλίνα Κρους, στις ακτές στον Ειρηνικό, με προορισμό την Κοατσακοάλκος, στην πολιτεία Βερακρούς, που έχει παράλια στον Κόλπο του Μεξικού.

Η σιδηροδρομική γραμμή, που έχει βαφτιστεί Corredor Interoceánico («διωκεάνειος διάδρομος») και συνδέει τα μεξικανικά παράλια στον Ειρηνικό με αυτά στον Ατλαντικό, εγκαινιάστηκε το 2023.

Συγκαταλέγεται στα πιο σημαντικά έργα υποδομής που προώθησε η προηγούμενη κυβέρνηση, υπό τον πρώην πρόεδρο Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ (2018-2024), προκειμένου να υποστηριχτεί η οικονομική ανάπτυξη του νοτιοανατολικού τμήματος της χώρας.

Η διάδοχός του, η Κλαούδια Σέινμπαουμ, σημείωσε πως οι τραυματίες διακομίστηκαν σε δυο δημόσια νοσοκομεία.

Μέλη της «ομοσπονδιακής εισαγγελίας στην Οαχάκα, καθώς και εμπειρογνώμονες και αστυνομικοί, συντονίζουν τις προσπάθειές τους με τις ομοσπονδιακές και πολιτειακές αρχές για να διενεργηθούν οι απαραίτητες έρευνες», γνωστοποίησε από την πλευρά της η γενική εισαγγελέας Ερνεστίνα Γκοδόι.

Την 20ή Δεκεμβρίου, στην ίδια γραμμή, τρένο συγκρούστηκε με φορτηγό το οποίο μετέφερε εμπορεύματα καθώς διέσχιζε ισόπεδο κόμβο στην πολιτεία Τσιάπας (νότια). Σε εκείνο το ατύχημα δεν είχαν αναφερθεί θύματα.
www.real.gr

