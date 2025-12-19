Χαμός επικράτησε στην πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη στην Ακτή Πειραιώς, με το κοινό να τον αποθεώνει από την πρώτη στιγμή. Ο τραγουδιστής ανέβηκε στη σκηνή λέγοντας: «Κυρίες και κύριοι καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης ο αληθινός», προκαλώντας έντονο χειροκρότημα.

Άνοιξε το πρόγραμμα με το «Ανήκω σε εμένα», με τον κόσμο να τραγουδά μαζί του.

Τις τελευταίες ημέρες ωστόσο, ένας 21χρονος έχει προβεί σε αγωγή εναντίον του τραγουδιστή, με την οποία τον κατηγορεί για ανήθικες και ασελγείς προτάσεις και συμπεριφορές, περιστατικά που φέρονται να συνέβησαν τον Μάρτιο – Απρίλιο του 2025 ενώ ο καταγγέλλων δηλώνει ότι δεν ζητά χρήματα αλλά ηθική δικαίωση.