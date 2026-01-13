Άμεση πρόσβαση όλων των παθολόγων της πρωτοβάθμιας φροντίδας, συμβεβλημένων και μη, στη συνταγογράφηση των νεότερων φαρμάκων για την παχυσαρκία, ζητάει η Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος. Παράλληλα, οι εκπρόσωποι των γιατρών ζητούν την αποκλειστικά ηλεκτρονική συνταγογράφηση αυτού του είδους φαρμάκων, ακόμα και ως μη αποζημιούμενων, προκειμένου να αποφευχθεί η επικίνδυνη τάση της αυτοθεραπείας, μια πρακτική που, όπως καταγγέλλουν, έχει αναπτυχθεί για λόγους lifestyle με σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των ληπτών.

«Η τελευταία πληροφορία ότι εντάχθηκαν στο πρόγραμμα όλα τα Κέντρα Yγείας πέραν των ειδικών Ιατρείων των Νοσοκομείων, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την καταπάτηση κάθε έννοιας δεοντολογίας από πλευράς Υπουργείου», αναφέρουν οι παθολόγοι. Κάνουν λόγο για αθέμιτο ανταγωνισμό καθώς πρόσφατα δόθηκε η δυνατότητα στους ιατρούς των δημοσίων δομών να διατηρούν ιδιωτικά ιατρεία. «Ως εκ τούτου δημιουργείται αθέμιτος ανταγωνισμός έναντι των ιατρών του ιδιωτικού τομέα και δη των παθολόγων, οι οποίοι αποτελούν νευραλγική ειδικότητα για την ολιστική αντιμετώπιση ασθενών με διαταραχή σωματικού βάρους».

Με αυτό τον τρόπο, προσθέτουν «παραβιάζεται κατάφωρα ο νόμος που εδώ και πολλά χρόνια εξισώνει την υπογραφή των ιατρών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αλλά και ο νόμος που δίνει το δικαίωμα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης σε όλους ανεξαιρέτως τους ιατρούς (δημοσίου και ιδιωτικού τομέα)». Τέλος οι παθολόγοι καταγγέλλουν εκ νέου «την παντελή πρόθεση επικοινωνίας του Υπουργείου με την Ένωση».