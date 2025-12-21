Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το αγωνιστικό Σαββατοκύριακο και το τρέχον έτος για τις αναπτυξιακές ομάδες της Αγιος Νικόλαος Europlan, οι οποίες σημείωσαν δύο σημαντικές νίκες στα πρωταθλήματα της ΕΚΑΣΚ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική τους πορεία.

Το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, στο Κλειστό Γυμναστήριο Αγίου Νικολάου, η ομάδα Παίδων για το Πρωτάθλημα Παίδων Β΄ (Β΄ Όμιλος) παρουσίασε εξαιρετική εικόνα, επικρατώντας της ομάδας Άσκηση με σκορ 85-60. Οι αθλητές του Αγίου Νικολάου έδειξαν από το ξεκίνημα του αγώνα τη δυναμική τους, επιβάλλοντας τον ρυθμό τους και φτάνοντας δίκαια στη νίκη μπροστά στο κοινό τους.

Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, στο Κλειστό Γυμναστήριο Περιβολίων στο Ρέθυμνο, η ομάδα Εφήβων για το Πρωτάθλημα Εφήβων Β΄ Κρήτης πραγματοποίησε μία ιδιαίτερα ώριμη και πειθαρχημένη εμφάνιση, κερδίζοντας την Ακαδημία BC με 44-65. Με σωστές επιλογές στην επίθεση και εξαιρετική αμυντική λειτουργία, η ομάδα του Αγίου Νικολάου πήρε τον έλεγχο του αγώνα και έφτασε σε μία καθαρή εκτός έδρας νίκη.

Η διοίκηση του συλλόγου συγχαίρει αθλητές και προπονητές για την προσπάθεια και την αγωνιστική τους συνέπεια, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή επένδυση στις αναπτυξιακές ηλικίες και το μέλλον της καλαθοσφαίρισης στον Άγιο Νικόλαο.