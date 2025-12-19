Με τρεις σημαντικές αναμετρήσεις σε επίπεδο ανδρικού και αναπτυξιακών τμημάτων συνεχίζεται η αγωνιστική δράση της ομάδας μπάσκετ Αγ. Νικόλαος Europlan το Σαββατοκύριακο 20 και 21 Δεκεμβρίου 2025, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πρωτίστως στον εντός έδρας αγώνα της ανδρικής ομάδας, που αποτελεί και μία από τις τελευταίες αγωνιστικές υποχρεώσεις πριν τη διακοπή για τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Το ανδρικό τμήμα. Το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, στις 19:00, στο Κλειστό Γυμναστήριο Αγίου Νικολάου, η ανδρική ομάδα του Αγ. Νικολάου Europlan υποδέχεται τον ΑΟ Κύδων στο πλαίσιο του Πρωταθλήματος Ανδρών Κρήτης. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική αναμέτρηση, με την ομάδα του Αγίου Νικολάου να επιδιώκει τη νίκη και μια δυναμική εμφάνιση μπροστά στο φίλαθλο κοινό της πόλης.

Η διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο και οι αθλητές απευθύνουν κάλεσμα στους φιλάθλους να δώσουν δυναμικό «παρών» στο κλειστό, στηρίζοντας την προσπάθεια της ομάδας σε έναν αγώνα υψηλών απαιτήσεων.

Αναπτυξιακά τμήματα. Το αγωνιστικό πρόγραμμα του Σαββάτου ανοίγει με τον αγώνα του παιδικού τμήματος για τον Β΄ όμιλο της Β΄ κατηγορίας στις 17:00 στο κλειστό Γυμναστήριο Αγίου Νικολάου κόντρα στην Άσκηση.

Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου στις 12.00 στο κλειστό Περιβολίων στο Ρέθυμνο ακολουθεί η εκτός έδρας αναμέτρηση των εφήβων για το πρωτάθλημα Εφήβων Β’ Κρήτης με την Ακαδημία BC.

Η οικογένεια του Αγ. Νικολάου Europlan συνεχίζει με συνέπεια την αγωνιστική της πορεία, επενδύοντας τόσο στο ανδρικό τμήμα όσο και στην ανάπτυξη των νεαρών αθλητών, εκπροσωπώντας επάξια τον Άγιο Νικόλαο στα κρητικά πρωταθλήματα, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.