Πρώτη κίνηση ενίσχυσης στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο για τον ΑΟΑΝ, όπως έκανε γνωστό με την ακόλουθη ανακοίνωση:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΟΑΝ ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Ισαάκ Ραφαηλίδη.

Είναι 21 ετών και αγωνίζεται τόσο στη θέση του αμυντικού χαφ όσο και σε αυτή του ακραίου αμυντικού. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από την Ακαδημία Ποδοσφαίρου της ΑΕ Κοζάνης και στη συνέχεια αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ Κοίλων Κοζάνης, ενώ υπήρξε και μέλος των Μικτών Ομάδων της ΕΠΣ Κοζάνης (Κ17).

Αγωνίστηκε με την Κ19 της ΦΣ Κοζάνης, τη χρονιά κατά την οποία συμμετείχε στη Super League 2. Την περσινή σεζόν φόρεσε τη φανέλα του Μακεδονικού Σιάτιστας, διεκδικώντας το πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας της ΕΠΣ Κοζάνης, ενώ στο πρώτο μισό της φετινής περιόδου αγωνίστηκε στη Γ’ Εθνική με τον Εορδαϊκό Πτολεμαΐδας στον 2ο όμιλο.

Τον καλωσορίζουμε στην Κρήτη και στην οικογένεια του ΑΟΑΝ και του ευχόμαστε υγεία, αγωνιστική πρόοδο και να συμβάλει καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων της ομάδας μας για τη φετινή σεζόν.