Την πρώτη του κίνηση στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο ολοκλήρωσε ο ΑΟ Βραχασίου, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τον Παναγιώτη Γυφτάκη, ενισχύοντας την αριστερή πλευρά της αμυντικής του γραμμής.

Στην επίσημη ανακοίνωση του ο ΑΟ Βραχασίου αναφέρει: «Ποδοσφαιριστής της ομάδας μας είναι ο Παναγιώτης Γυφτάκης, ο οποίος ήρθε σε συμφωνία με το Διοικητικό Συμβούλιο και θα αποτελεί μέλος του ρόστερ του ΑΟ Βραχασίου για το υπόλοιπο της φετινής αγωνιστικής χρονιάς. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής βρέθηκε στο μεταγραφικό στόχαστρο αρκετών ομάδων, ωστόσο με ώριμη σκέψη επέλεξε την ομάδα μας για τη συνέχεια της ποδοσφαιρικής του πορείας. Ο Παναγιώτης είναι αριστεροπόδαρος αμυντικός και ξεκίνησε τα ποδοσφαιρικά του βήματα από τις ακαδημίες του Χαλανδρίου, όπου αποτέλεσε βασικό στέλεχος τόσο στα αναπτυξιακά τμήματα όσο και στην ανδρική ομάδα της ΑΕ Χαλανδρίου. Επιπλέον, έχει αγωνιστεί στις Μικτές ομάδες Κ14, Κ15 και Κ17 της ΕΠΣ Αθηνών. Τελευταίος του σταθμός ήταν ο Εργοτέλης Ηρακλείου, από τον οποίο και πραγματοποιήθηκε η μεταγραφή του. Ο ΑΟ Βραχασίου τον καλωσορίζει στην οικογένειά του και του εύχεται καλή ποδοσφαιρική σεζόν, με υγεία, χωρίς τραυματισμούς και με πολλές επιτυχίες, ώστε να πετύχουμε μαζί τους φετινούς μας στόχους».