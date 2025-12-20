Τέσσερα παιχνίδια έγιναν το Σάββατο για το κύπελλο της ΕΠΣ Λασιθίου με τα ακόλουθα αποτελέσματα

ΟΦΙ – Νίκη Σητείας 1-2

ΑΟΑΝ – ΑΣΙ 9-0

Κόρφος Ελούντας – Πύργος Καλού Χωριού 4-0

ΑΟ Κριτσάς – Αναγέννηση 2-6