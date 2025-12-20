Τέσσερα παιχνίδια έγιναν το Σάββατο για το κύπελλο της ΕΠΣ Λασιθίου με τα ακόλουθα αποτελέσματα
ΟΦΙ – Νίκη Σητείας 1-2
ΑΟΑΝ – ΑΣΙ 9-0
Κόρφος Ελούντας – Πύργος Καλού Χωριού 4-0
ΑΟ Κριτσάς – Αναγέννηση 2-6
