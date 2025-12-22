Την λύση της συνεργασίας με τον προπονητή Βασίλη Πλουσή έκανε γνωστή ο Κόρφος:

Το σωματείο μας ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας του με τον προπονητή της ομάδας Βασίλη Πλουσή, κοινή συναινέσει, από σήμερα.

Τον ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά του, την επαγγελματική του συνέπεια και τη συνεργασία που είχαμε κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον σύλλογο. Του ευχόμαστε καλή συνέχεια και κάθε επιτυχία στην επαγγελματική του πορεία.

Το ΔΣ θα προβεί άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για τον προγραμματισμό της επόμενης ημέρας της ομάδας.