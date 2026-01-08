Ο Αθλητικός Όμιλος Βραχασίου κάνει τη μεγάλη έκπληξη στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, καθώς προχώρησε στην απόκτηση του… Κολομβιανού ποδοσφαιριστή Jhon Harrison

Πριν από λίγα λεπτά, το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας προσγειώθηκε στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου, με ανθρώπους του συλλόγου να βρίσκονται εκεί για να τον καλωσορίσουν .

Η επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής αναμένεται μετά το πέρας των ιατρικών εξετάσεων, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τον πήχη και τις προσδοκίες για τη συνέχεια της σεζόν.

Στις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής του ΑΟ Βραχασίου, ο Jhon Harrizon αναφέρθηκε στη νέα πρόκληση της καριέρας του, τονίζοντας:

«Έχω ήδη ενημερωθεί από τον μάνατζέρ μου για τη νέα μου ομάδα και τη νέα πρόκληση που έχω μπροστά μου. Μου έχει μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για τον ΑΟ Βραχασίου και για τους υψηλούς στόχους που έχει θέσει για τη φετινή σεζόν. Από την πλευρά μου, θα δώσω το 100% των δυνατοτήτων μου, ώστε η ομάδα να πετύχει τους στόχους της».