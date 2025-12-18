Με αφορμή τη διεξαγωγή του 12ου «Φεστιβάλ Κρητικού Στίβου», ο Άγιος Νικόλαος ΓΣ, εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία εκφράζει τις ευχαριστίες του προς όλους τους φορείς, τους εθελοντές, τους προπονητές, τους αθλητές και όσους συνέβαλαν στην άρτια προετοιμασία και την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων, αναφέροντας αναλυτικά: «Ο σύλλογος μας διοργάνωσε για 12η φορά το «Φεστιβάλ Κρητικού Στίβου» την περασμένη Κυριακή με πολύ μεγάλη επιτυχία! Με την παρουσία της μας τίμησε και η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ κα Σοφία Σακοράφα. Αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε όλους όσοι βοήθησαν στη διεξαγωγή των αγώνων. Τους συνδιοργανωτές μας: την Περιφέρεια Κρήτης, την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κρήτης και τον Δήμο Αγίου Νικολάου! Τους χορηγούς μας, όπως φαίνονται στην αφίσα! Την εταιρία «Σιγανός ΑΕ» για την προσφορά των νερών των αγώνων! Τους εξαιρετικούς εθελοντές μας! Τον γιατρό κ. Νίκο Κακολύρη για την ιατρική κάλυψη! Τους Σαμαρείτες Ε.Ε.Σ. Αγίου Νικολάου! Τον σύνδεσμο κριτών Ηρακλείου! Τα σωματεία που συμμετείχαν, τους προπονητές και τους αθλητές τους! Όλους τους συμμετέχοντες στους αγώνες δρόμου 5000μ & 10.000μ! Την ψυχή του Κρητικού στίβου, επιτελικό του ΣΕΓΑΣ κ. Μάρκο Καλούδη! Τον κ Γιώργο Μακράκη για την πολύ σημαντική προσφορά του! Το Λιμεναρχείο και την τροχαία Αγίου Νικολάου για τα μέτρα τάξης και τη σημαντική τους βοήθεια ώστε να κυλήσουν όλα ομαλά και με ασφάλεια! Τους αντιδήμαρχους κ. Στεριο Ατσαλάκη & κ Γιώργο Μπελουκα για τη βοήθεια τους σε ότι ζητήθηκε! Ραντεβού του χρόνου! Καλές γιορτές!».