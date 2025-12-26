Ένας χρόνος συμπληρώνεται σε μερικές ημέρες από τον αδόκητο θάνατο του Μανώλη Φανουράκη, επί χρόνια ποδοσφαιριστή σε ομάδες της ΕΠΣ Λασιθίου και γενικό αρχηγό του ΠΑΟ Κρούστα και η ομάδα του Κρούστα την οποία υπηρέτησε μέχρι την τελευταία στιγμή με αγάπη και πάθος, μαζί με τον γειτονικό ΑΟ Κριτσάς, διοργανώνουν την Κυριακή 28/12 στις 15.00 φιλική ποδοσφαιρική συνάντηση στο γήπεδο του Κρούστα, στη μνήμη του.

