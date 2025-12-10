Η Μικτή ομάδα της Κ14 του Λασιθίου συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στον 10ο όμιλο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Προεπιλογής Εθνικών Ομάδων, πετυχαίνοντας μια σπουδαία νίκη με ανατροπή επί των Χανίων με σκορ 2-1, για την 5η και προτελευταία αγωνιστική. Στο 9’ ο Μεζαρτζόπουλος με δυνατό σουτ έστειλε τη μπάλα στην γωνία της εστίας για το 0-1.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι Λασιθιώτες μπήκαν με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και πίεσαν την άμυνα των Χανίων. Στο 58’ ο Ανδρουλάκης με ψύχραιμο πλασέ ισοφάρισε 1-1 και στο 75’ πάλι ο Ανδρουλάκης στην μικρή περιοχή και με άψογο πλασέ, ανάμεσα σε αρκετούς αμυντικούς, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 2-1.

Η βαθμολογία

Κ14

1.Λασίθι 3-1-1(9-6) 10

2.Ηράκλειο 3-0-2 (10-7) 9

3.Χανιά 2-0-3 (6-7) 6

4.Ρέθυμνο 1-1-3 (4-9) 4

-Πατήστε στη φωτογραφία για να δείτε το άλμπουμ



Η Μικτή Κ16 της ΕΠΣ Λασιθίου έδωσε μια ακόμα εξαιρετική εμφάνιση, αλλά δυστυχώς για εκείνη, το θετικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης με τα Χανιά δεν ήρθε, γνωρίζοντας την ήττα 4-2 με ανατροπή.

Στο 12’ ο Σωτηριάδης εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία, στέλνοντας τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 και στο 35’ ο Πουλάς με εξαιρετικό σουτ από το ημικύκλιο ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 2-0. Ωστόσο, οι πανηγυρισμοί δεν κράτησαν πολύ, καθώς στο αμέσως επόμενο λεπτό (36′) ο Μαναρώλης, με ψηλοκρεμαστό σουτ μείωσε 2-1.

Στο 54’ ο Βαρουχάκη να εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και έκανε το 2-2 με κεφαλιά και στο 69’ ήρθε η ανατροπή, όταν πάλι ο Βαρουχάκης εκμεταλλεύτηκε αδράνεια και με πλασέ έκανε το 2-3. Η νίκη των φιλοξενούμενων «σφραγίστηκε» στο 73’, όταν ο Ντουνιαδάκης με κεφαλιά, διαμόρφωσε το τελικό 2-4.

Η βαθμολογία

1.Ηράκλειο 5-0-0 (19-1) 15

2.Χανιά 3-0-2 (14-6) 9

3.Ρέθυμνο 2-0-3 (4-14) 6

4.Λασίθι 0-0-5 (2-18) 0

-Πατήστε στη φωτογραφία για να δείτε το άλμπουμ



Η επόμενη (6η) αγωνιστική

Ρέθυμνο-Λασίθι

Ηράκλειο-Χανιά