Σε εορταστικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η κοπή της καθιερωμένης βασιλόπιτας του ΝΟΑΝ για το 2026, για τους αθλητές και τις αθλήτριες όλων των τμημάτων του Ομίλου. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο κολυμβητήριο «Γιώργος Μπίας», παρουσία των προπονητών και προπονητριών, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, φίλων του Ομίλου, καθώς και εκπροσώπων της δημοτικής αρχής και των υπολοίπων δημοτικών παρατάξεων.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης τελέστηκε και ο καθιερωμένος αγιασμός στην πισίνα, με το έθιμο της ρίψης του Τιμίου Σταυρού, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας χρονιάς με ευχές για υγεία, πρόοδο και επιτυχίες. Η διοίκηση του ΝΟΑΝ ευχήθηκε σε όλους τους αθλητές και τους προπονητές μια δημιουργική και επιτυχημένη αγωνιστική χρονιά, γεμάτη διακρίσεις και θετικές στιγμές για τον Όμιλο.

-Πατήστε στη φωτογραφία που ακολουθεί, για να δείτε το άλμπουμ

