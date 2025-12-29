Νέα κίνηση ενίσχυσης για τη Νίκη Σητείας, καθώς έκανε γνωστή την προσθήκη στο δυναμικό της του Χρήστου Παπαδημητρίου. Στην επίσημη ανακοίνωση τους οι Σητειακοί αναφέρουν: «Η Νίκη Σητείας ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Χρήστου Παπαδημητρίου από τον ΑΟΑΝ. Ο Χρήστος είναι ένας ποδοσφαιριστής με σημαντικές παραστάσεις, έχοντας αγωνιστεί: στην ΠΑΕ Λεβαδειακός Κ19 – Κ20, με συμμετοχή και σε προπονήσεις της ανδρικής ομάδας, στην Αρτάκη στη Γ’ Εθνική με πορεία πρωταθλητισμού, στον ΑΟ Χαλκίς (Α’ Τοπικό) και στον ΑΟΑΝ (Α’ Τοπικό)

Με την εμπειρία και την αγωνιστικότητά του αναμένεται να ενισχύσει ουσιαστικά την ομάδα μας για το υπόλοιπο της σεζόν.

Μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του, ο ποδοσφαιριστής δήλωσε:

΄΄Είμαι πολύ χαρούμενος που γίνομαι μέλος της ιστορικής ομάδας της Νίκης Σητείας και θα δώσω το 100% για να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει όλους τους στόχους της. Πάμε Νίκη!΄΄. Τον καλωσορίζουμε στη μεγάλη οικογένεια της Νίκης Σητείας και του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας».