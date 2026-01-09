Σε ακόμη μία ουσιαστική μεταγραφική κίνηση προχώρησε ο ΑΟ Βραχασίου στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τον Μαρίνο Νίνη, ο οποίος εντάσσεται στο ρόστερ των «ασπρόμαυρων».

Ο Μαρίνος αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού χαφ, διαθέτοντας παράλληλα την ευχέρεια να προσφέρει λύσεις και σε άλλες θέσεις, ανάλογα με τις ανάγκες της ομάδας. Αξίζει να σημειωθεί ότι βρίσκεται ήδη εδώ και περίπου τρεις εβδομάδες στο Βραχάσι, έχει ενσωματωθεί πλήρως στο σύνολο και συμμετέχει κανονικά στο πρόγραμμα προπονήσεων.

Ξεκίνησε τα ποδοσφαιρικά του βήματα στη Γερμανία, αγωνιζόμενος σε ομάδες όπως η Lichterfelder FC (Oberliga) και η Viktoria Berlin (Regionalliga). Στη συνέχεια επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου φόρεσε τη φανέλα των Ιάσων Αυγής Α1, Ευόσμου Α1 (με τον οποίο κατέκτησε πρωτάθλημα και αγωνίστηκε στη Γ’ Εθνική), Εθνικού Σοχού Α1 και Παύλου Μελά Σταυρούπολης Α1. Τη φετινή σεζόν αγωνίστηκε για τρεις μήνες στον Μακεδονικό Γέφυρας Α1 Θεσσαλονίκης, από τον οποίο και πραγματοποίησε τη μεταγραφή του στον ΑΟ Βραχασίου.

Στις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής του ΑΟΒ ανέφερε:

«Ήρθα σε μια ομάδα που έχει βάλει υψηλούς στόχους. Βρήκα μια οικογένεια με πολύ καλούς παίκτες να στελεχώνουν τη νέα μου ομάδα. Μίλησα με το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο μου εξέφρασε το ενδιαφέρον του για μένα, και εύχομαι να βοηθήσω στο μέγιστο, ώστε η ομάδα μας να υλοποιήσει τους στόχους της».

Η οικογένεια του ΑΟ Βραχασίου καλωσορίζει τον Μαρίνο Νίνη και του εύχεται καλή αρχή, με υγεία και χωρίς τραυματισμούς, ώστε να συμβάλει με την παρουσία του στην επίτευξη των φετινών στόχων της ομάδας.