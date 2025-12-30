Μετά τη Χριστουγεννιάτικη άδεια, οι ποδοσφαιριστές του ΑΟΑΝ επέστρεψαν στο γήπεδο για προπονήσεις, ενώ θα ακολουθήσει και το προγραμματισμένο Πρωτοχρονιάτικο ρεπό και στη συνέχεια οι «κυανόλευκοι» θα επιστρέψουν κανονικά στους ρυθμούς της προετοιμασίας, ενόψει της συνέχειας των επίσημων αγωνιστικών τους υποχρεώσεων. Η ομάδα του Αγίου Νικολάου ετοιμάζεται για κρίσιμες αναμετρήσεις που θα της δώσουν τη δυνατότητα να μειώσει τη διαφορά από τις πρώτες θέσεις και να πλησιάσει την κορυφή της βαθμολογίας.

Παράλληλα, η διοίκηση και το τεχνικό επιτελείο του ΑΟΑΝ αναζητούν με εντατικούς ρυθμούς παίκτες που θα μπορούν να δώσουν το κάτι παραπάνω και να κάνουν τη διαφορά στο γήπεδο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει για την ενίσχυση της γραμμής που συνδέει το κέντρο με την επίθεση, έναν κρίσιμο τομέα που απασχολεί έντονα την ομάδα.

Το τελευταίο διάστημα «παίζει» έντονα το όνομα του Πορτογάλου Μάρκο Μεϊρέλες, ενός 36χρονου ποδοσφαιριστή με πλούσια εμπειρία, ο οποίος έχει αγωνιστεί με επιτυχία σε ΑΟ Τυμπακίου, ΠΟΑ και Δαμάστα. Ωστόσο, η οριστική απόφαση του παίκτη καθυστερεί λόγω προσωπικών θεμάτων, καθώς βρίσκεται στην Πορτογαλία, γεγονός που προκαλεί προβληματισμό στην ομάδα.

Οι «κυανόλευκοι» παραμένουν αισιόδοξοι, όμως γνωρίζουν ότι οι επόμενες μέρες είναι κρίσιμες για την ενίσχυση του ρόστερ και την ολοκλήρωση της προετοιμασίας, προκειμένου να εμφανιστούν δυνατοί στις σημαντικές αναμετρήσεις που τους περιμένουν.