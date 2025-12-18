Το Λασιθιώτικο ποδόσφαιρο ζει μια σπουδαία στιγμή, καθώς η Μικτή ομάδα Κ14 της ΕΠΣ Λασιθίου κατάφερε να κατακτήσει την πρωτιά (για πρώτη φορά) στον 10ο όμιλο του Πανελληνίου πρωταθλήματος Προεπιλογής Εθνικών ομάδων και ουσιαστικά να θεωρείται πρωταθλήτρια Κρήτης.

Η επιτυχία αυτή αποτελεί μια τεράστια αναγνώριση για τη δουλειά που γίνεται στις ακαδημίες του νομού Λασιθίου και αποδεικνύει ότι οι νέοι ποδοσφαιριστές του τόπου διαθέτουν ταλέντο, πειθαρχία και αγωνιστικό πνεύμα υψηλού επιπέδου.

Εμφανώς ικανοποιημένος, υπερήφανος και δικαιωμένος, ο προπονητής της Κ14 της ΕΠΣ Λασιθίου Γιάννης Σταματάκης, ο οποίος και έχει σημαντικό μερίδιο ευθύνης αυτής της επιτυχίας, δήλωσε στην ΑΝΑΤΟΛΗ:

«Πίστεψα σε αυτή την ομάδα, σε αυτά τα παιδιά από την πρώτη στιγμή και ειδικά μετά την ήττα μας στην πρεμιέρα από το Ηράκλειο καθώς ήταν μαγική εικόνα σε συνδυασμό με την εμφάνιση μας. Ήρθε η νίκη στα Χανιά η οποία μας έδειξε ότι κάτι καλό μπορούμε να κάνουμε. Το Ρέθυμνο μας προσγείωσε στην έδρα μας, αλλά μια νέα εκτός έδρας νίκη στο Ηράκλειο μας επιβεβαίωσε ότι η πρωτιά είναι εφικτή και η νίκη με ανατροπή στην έδρα μας με τα Χανιά παρά τις σημαντικές απώλειες μας έφερε στο Ρέθυμνο να παίζουμε για την πρωτιά, έχοντας ξανά σοβαρές απουσίες και απώλειες και κατά τη διάρκεια του αγώνα. Παρ’ όλα αυτά είχαμε τις στιγμές μας, όμως υστερήσαμε στην τελική πάσα και δεν ήρθε κάποιο γκολ, όμως και το 0-0 αποδείχτηκε τελικά αρκετό.

Ακόμη δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τι έχουμε καταφέρει, με τα συναισθήματα να είναι απίστευτα και αυτή η επιτυχία ανοίγει νέους ωραίους δρόμους για τα παιδιά, να ζήσουν πράγματα στο χώρο του ποδοσφαίρου γιατί το αξίζουν, καθώς δουλέψαμε πολύ και με τον συνεργάτη μου Τζιανλούκα Μόρι και πιστεύω να μας γίνει συνήθεια και να έρθουν και τα επόμενα χρόνια νέες πρωτιές».