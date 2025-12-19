Το συναρπαστικό πρωτάθλημα της Β’ κατηγορίας της ΕΠΣ Λασιθίου, περνάει στην 8η αγωνιστική το σαββατοκύριακο, με ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις στην τελευταία υποχρέωση των ομάδων πριν τη διακοπή για τις γιορτές.

Δύο αναμετρήσεις θα γίνουν το Σάββατο, στις 11.00 Απόλλων Ιερ.-ΑΟΑΝ Β και στις 15.00 ΑΕ Νεάπολης Β-Ποσειδώνας Σητείας, ενώ την Κυριακή στις 15.00 θα παίξουν ΠΑΟ Κρούστα-Οροπεδιακός. Αναβλήθηκε ο αγώνας ΟΦΙ Β-ΑΟ Σκοπής και ΑΕ Λακωνίων-Θύελλα Ιερ.

Σάββατο,

11.00, Απόλλων Ιερ.-ΑΟΑΝ Β΄

Καλό παιχνίδι αναμένεται να γίνει το Σάββατο στις 11.00 στο γήπεδο «Μισεδάκειο» και τη συνάντηση δύο νεανικών ομάδων όπως Απόλλων και ο ΑΟΑΝ Β, έστω κι αν έχουν βαθμολογική διαφορά. Οι γηπεδούχοι έχοντας υποχωρήσει βαθμολογικά τις τελευταίες αγωνιστικές, θέλουν να δείξουν ένα καλό πρόσωπο και να επιστρέψουν στις επιτυχίες, κάτι που θα τους δώσει ώθηση για τη συνέχεια, όμως από την άλλοι οι φιλοξενούμενοι έχουν μεγάλο κίνητρο για το «τρίποντο», το οποίο θα τους κρατήσει ψηλά, ευελπιστώντας σύντομα να βρεθούν στην κορυφή.

15.00, ΑΕ Νεάπολης Β΄-Ποσειδώνας Σητείας

Ίσως το πιο δυνατό παιχνίδι της αγωνιστικής είναι αυτό στο στάδιο «Περικλής Μελιδονιώτης» το Σάββατο στις 15.00, με την ΑΕ Νεάπολης Β να φιλοξενεί τον Ποσειδώνα, δύο ομάδες που ξεχωρίζουν μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Οι γηπεδούχοι θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες για να μείνουν κοντά στις πρώτες θέσεις, αλλά από την άλλη η ομάδα της Σητείας θέλει και αυτή τους τρεις βαθμούς, για να διατηρήσει την επαφή με την κορυφή.

Κυριακή, 15.00

ΠΑΟ Κρούστα-Οροπεδιακός

Το δικό του ενδιαφέρον έχει ο αγώνας του ΠΑΟ Κρούστα με τον Οροπεδιακό στο γήπεδο του Κρούστα την Κυριακή στις 15.00, με τους γηπεδούχους να οδηγούν αήττητοι την κούρσα και να θέλουν νέα νίκη για να παραμείνουν μόνοι στην πρώτη θέση, ενώ από την άλλη οι φιλοξενούμενοι θα προσπαθήσουν να διεκδικήσουν τις πιθανότητες θετικού αποτελέσματος οι οποίες τους αναλογούν.

Συνοπτικά το πρόγραμμα και οι διαιτητές

Σάββατο, 11.00

Γήπεδο «Μισεδάκειο», Απόλλων Ιερ.-ΑΟΑΝ Β: Πατεράκης, Αδαμάκης-Κουναλάκης

15.00

Στάδιο «Περικλής Μελιδονιώτης», ΑΕ Νεάπολης Β-Ποσειδώνας Σητείας: Γ.Αδαμάκης, Μ.Αδαμάκης-Αλέξης

Κυριακή, 15.00

Γήπεδο Κρούστα, ΠΑΟ Κρούστα-Οροπεδιακός: Μπετείνης, Σαρδέλης-Κιομπάνου

ΑΕ Λακωνίων-Θύελλα Ιερ. αναβολή

ΟΦΙ Β-ΑΟ Σκοπής αναβολή

Νίκη Σητείας Β-ΑΟ Βραχασίου Β 3-0 α.α.