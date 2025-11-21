Εκτός έδρας δοκιμασία για την 8η αγωνιστική του Πρωταθλήματος Ανδρών περιμένει τον Άγιος Νικόλαος Europlan, ο οποίος το Σάββατο ταξιδεύει στα Χανιά για να αντιμετωπίσει στις 18.00 μία από τις πιο δυνατές ομάδες της κατηγορίας, τον ΟΑ Χανίων.

Η ομάδα του Μάνου Καρλάφτη προέρχεται από θετικές εμφανίσεις και την πολύτιμη νίκη της περασμένης αγωνιστικής απέναντι στον ΑΟΚ Ιεράπετρας, γεγονός που έχει ανεβάσει την ψυχολογία και την αυτοπεποίθηση των παικτών.

Οι «κυανόλευκοι» αρχίζουν σταδιακά να βρίσκουν ρυθμό μέσα στο γήπεδο, παρουσιάζοντας βελτίωση σε άμυνα και επίθεση, ενώ παράλληλα δείχνουν ότι μπορούν να σταθούν ανταγωνιστικά απέναντι σε κάθε αντίπαλο. Στόχος τους στα Χανιά είναι μια δυναμική εμφάνιση, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία των τελευταίων εβδομάδων και διεκδικώντας ένα μεγάλο «διπλό» σε μια από τις πιο απαιτητικές έδρες του πρωταθλήματος.

Ο Άγιος Νικόλαος Europlan ταξιδεύει αποφασισμένος, με πίστη στις δυνατότητές του και με θέληση να δείξει μέσα στο παρκέ ότι η βελτίωση δεν είναι τυχαία αλλά αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς και ομαδικού πνεύματος.

– Στα Χανιά ταξιδεύει το Σάββατο ο ΑΟΚ Ιεράπετρας, όπου στις 17:00 θα αντιμετωπίσει τον Πλατανιά στο κλειστό του Ταυρωνίτη, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Ανδρών.

Η ομάδα της Ιεράπετρας θέλει να εκμεταλλευτεί αυτή την εκτός έδρας αναμέτρηση ως μια σημαντική ευκαιρία για επιστροφή στις νίκες, που θα της δώσει την απαραίτητη ώθηση και ψυχολογία για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Η εμφάνιση της περασμένης αγωνιστικής στον Άγιο Νικόλαο και η ήττα που τη συνόδευσε δεν μπορούν και δεν πρέπει να επαναληφθούν. Οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο γνωρίζουν καλά τα λάθη που έγιναν και παρουσιάζονται αποφασισμένοι να δείξουν διαφορετικό πρόσωπο, με μεγαλύτερη συγκέντρωση, ενέργεια και αποτελεσματικότητα στο παρκέ.

Με στόχο να βελτιώσουν την αγωνιστική τους εικόνα και να αποδείξουν ότι διαθέτουν την ποιότητα για να σταθούν υψηλότερα στη βαθμολογία, οι «κυανέρυθροι» θέλουν να φέρουν πίσω στην Ιεράπετρα ένα θετικό αποτέλεσμα που θα λειτουργήσει ως επανεκκίνηση για την πορεία τους στο πρωτάθλημα.

Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής:

Λίντο, 19:00: Ηράκλειο – Κύδων

Μοιρών, 19:00: Μεσσαρά – Κρήτες

Ρεθύμνου, 19:00: Ακαδημία BC – Εργοτέλης

Ταυρωνίτη, 17:00: Πλατανιάς – ΑΟΚ Ιεράπετρα

Χανίων, 20:00: AOK Χάνια – Ηρόδοτος

Χανίων, 18:00: ΟΑ Χανίων – Αγ. Νικόλαος Καλαθοσφαίριση