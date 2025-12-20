Η ανδρική ομάδα μπάσκετ Άγιος Νικόλαος Europlan ενημερώνει το φίλαθλο κοινό ότι δεν θα διεξαχθεί ο προγραμματισμένος αγώναςμε αντίπαλο τον Κύδωνα Χανίων, ο οποίος επρόκειτο να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου και ώρα 19:00, στο πλαίσιο του πρωταθλήματος.

Η αναβολή του αγώνα οφείλεται σε αδυναμία συμμετοχής της φιλοξενούμενης ομάδας οπότε το ροζ φύλλο στην ομάδα του Αγίου Νικολάου.

Η διοίκηση, το προπονητικό επιτελείο και οι αθλητές της ομάδας ευχαριστούν θερμά τους φιλάθλους της περιοχής για τη διαρκή στήριξη και την κατανόησή τους και εύχονται καλές γιορτές με υγεία και χαρά σε όλους.