Τρία επίσημα παιχνίδια έγιναν με την είσοδο του νέου έτους 2026 στη Β’ κατηγορία της ΕΠΣ Λασιθίου, με τα δύο να ολοκληρώνονται, ενώ το τρίτο διεκόπη.

Β’ ΕΠΣΛ (Εξ αναβολής)

1η αγωνιστική

ΑΕ Λακωνίων-ΠΑΟ Κρούστα 1-3 (διεκόπη)

6η αγωνιστική

Ποσειδώνας-Θύελλα Ιερ. 5-0

8η αγωνιστική

ΟΦΙ Β-ΑΟ Σκοπής 1-0

Η βαθμολογία

1.ΠΑΟ Κρούστα 7-0-0 (36-3) 21

2.Ποσειδώνας Σητείας 7-0-1 (30-5) 21

3.ΑΟΑΝ Β 6-1-0 (30-3) 19

4.ΟΦΙ Β 5-1-2 (17-4) 16

5.ΑΕ Νεάπολης Β 3-1-4 (15-15) 10 (αποχώρησε)

6.Οροπεδιακός 3-0-5 (13-24) 9

7.Απόλλων Ιερ. 3-0-5 (15-32) 9

8.ΑΟ Σκοπής 2-1-5 (12-23) 7

9.ΑΕ Λακωνίων 3-0-2 (11-13) 6*

10.Θύελλα Ιεράπετρας 2-0-5 (8-17) 6

11.Νίκη Σητείας Β 2-0-6 (15-38) 6

– ΑΟ Βραχασίου Β (αποχώρησε)

*Έχουν αφαιρεθεί τρεις βαθμοί