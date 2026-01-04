Σε νέα κίνηση ενίσχυσής προχώρησε η Νίκη Σητείας, ανακοινώνοντας την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Αντώνη Κουτσίκου.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση της ανέφερε: «Η Νίκη Σητείας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Αντώνη Κουτσίκου απο τον Ηφαιστο Χανίων. Ο Αντώνης είναι 25 ετών και αγωνίζεται στη θέση του φουλ μπακ. Στο παρελθόν φόρεσε τη φανέλα των Νέων Μινώταυρου στο Β’ τοπικό, ενώ ακολούθησε μία σεζόν στο Α’ τοπικό με τον Μινώταυρο. Τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Νίκης Σητείας και του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τα χρώματά μας».